Leocadia sarà incastrata dall'amore per Cristobal nelle prossime puntate de La Promessa: le sue lettere appassionate finiranno nelle mani di Pia.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia penserà di averla fatta franca per l'omicidio di Jana. Quando sembrerà ormai un fatto dimenticato, però, Pia leggerà la firma di Mercedes Del Amor e capirà che è stata proprio lei ad avvelenare la moglie di Manuel.

Cristobal e Angela: un nuovo amore a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un triangolo inaspettato che vedrà al centro delle trame Leocadia.

Quest'ultima, infatti, continuerà ad essere l'amante di Cristobal, ma il loro rapporto subirà un cambiamento. Il maggiordomo, infatti, inizierà ad essere sempre più distante da Leocadia e lei capirà che qualcosa non va. Ad allontanare Cristobal sarà prima di tutto l'atteggiamento della sua amante che lo ha già offeso nelle puntate andate in onda in Italia. "Il padre di Angela è un uomo importante", gli ha detto quando lui sospettava di essere il padre della ragazza. Leocadia non ha perso occasione per sminuire Cristobal e il loro rapporto, definendolo un semplice divertimento. Nelle prossime puntate, il maggiordomo inizierà a guardare con altri occhi Teresa e dopo averla baciata nascerà un sentimento per lei.

Cristobal terrà il piede in due scarpe, ma ad un certo punto sembrerà aver deciso di lasciarsi alle spalle la storia con Leocadia. Quest'ultima, proprio quando temerà di perdere l'uomo che ama, tornerà alla carica con una dichiarazione d'amore.

La verità su Leocadia nelle mani di Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia vedrà Leocadia e Cristobal in atteggiamenti affettuosi. Teresa, intanto, soffrirà per la distanza del maggiordomo e si confiderà con Pia. Sarà in questo modo che la domestica arriverà alle lettere dell'amante di Cristobal, firmate Mercedes Del Amor. Quando Pia leggerà quel nome sarà a dir poco sconvolta perché ricorderà che era tra le clienti della gioielleria Llop. A quel punto Pia scoprirà che Leocadia è la vera assassina di Jana.

Nelle puntate andate in onda, Leocadia ha chiesto a Cristobal di bruciare le sue lettere, perché temeva che qualcuno arrivasse a lei. Le paure della donna diventeranno realtà: ad incastrare Leocadia sarà proprio l'amore, il suo unico punto debole.