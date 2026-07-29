Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Lope riuscirà ad ottenere il perdono da Vera dopo essere tornato alla tenuta a distanza di diverso tempo. Il cuoco apparirà deciso a fare le cose sul serio quando chiederà alla domestica di diventare sua moglie.

Lope ottiene il perdono di Vera

Lope farà il suo ritorno alla tenuta dopo diverso tempo. Il ritorno del cuoco non sarà preso bene da Vera, che era stata lasciata da lui senza una spiegazione. La domestica apparirà arrabbiata col giovane per il suo comportamento, tanto da non aver nessuna intenzione di perdonarlo.

Ma Lope non vorrà sentir ragioni, apparendo disposto a qualunque cosa per ottenere il perdono di Vera. L'uomo dichiarerà: "Ti amo più della mia stessa vita. Giuro di aver sofferto per la mia codardia ogni singolo istante. Non sono ancora l'uomo che meriti ma se nonostante tutto mi ami ancora giuro che lotterò ogni giorno della vita per diventarlo." Le parole di Lope faranno breccia nel cuore di Vera, la quale si dirà pronta a concedergli una seconda chance.

Anticipazioni La Promessa: Lope fa la proposta di nozze a Vera, lei accetta

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Vera dirà al fidanzato di aver provato a dimenticarlo ma di non esserci riuscita. Lope apparirà sicuro di voler costruire una vita al fianco della giovane dopo il suo ritorno alla tenuta.

Il cuoco sarà determinato a rinunciare alla sua carriera pur di stare al fianco della figlia dei duchi di Carril. L'uomo, a questo punto, farà un passo molto importante quando si inginocchierà davanti a Vera per chiederle la mano. Quest'ultima risponderà di sì alla proposta di nozze non prima di aver domandato al cuoco se è sicuro delle sue intenzioni. Alla fine, i due decideranno di trasferirsi in una località lontana dalla tenuta dove aprire un ristorante e vivere felici per sempre.

Il barone di Valladares ha minacciato Catalina e tutta la sua famiglia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine luglio in televisione, il barone di Valladares ha minacciato Catalina e tutta la sua famiglia.

La donna, a questo punto, ha pensato di abbandonare la tenuta per mettere al sicuro i figli. Adriano, invece, è apparso diviso tra l'amore ed il dovere, tanto da non sapere quale decisione prendere a riguardo. Manuel e Tono, invece, hanno continuato a lavorare con Enora allo sviluppo di un nuovo motore aereo. La ragazza ha avuto un'idea brillante e innovativa in materia. Enora ha proposto di modificare la composizione della lega metallica ed allo stesso tempo si è diffusa la notizia del probabile matrimonio di lei con Tono.