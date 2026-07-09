L'azienda di Manuel punterà a conquistare l'America nelle prossime puntate de La Promessa: Enora e Toño saranno gli emissari e inizieranno un futuro oltreoceano.

Le anticipazioni rivelano che il successo di Manuel permetterà di sognare ancora. L'obiettivo sarà venderei motori in America e a questo proposito Enora avrà un'idea. La ragazza si offrirà per partire con Toño subito dopo le nozze con lui: il futuro di questa coppia, quindi, non sarà al palazzo.

La svolta economica di Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che per Manuel arriverà un periodo molto positivo.

A risollevare l'umore del marchesino sarà il successo con la sua azienda, grazie anche alla collaborazione di Enora e Toño . Questi ultimi, oltre ad essere dei bravi colleghi, saranno molto affiatati anche dal punto di vista sentimentale. Il loro fidanzamento, infatti, andrà avanti con un grande progetto di matrimonio. Manuel sarà ben felice di aver aiutato la coppia a realizzare il loro sogno e finalmente nell'hangar si respirerà un'aria di serenità. Manuel sarà pronto a fare il grande passo alla conquista dell'America con i suoi motori, ma si presenterà un problema per la squadra. Enora, Toño e Manuel, infatti, dovranno assumere un nuovo collaboratore disposto a partire a nome dell'azienda.

La difficoltà, però, sarà nel fidarsi totalmente di qualcuno e il marchesino sarà un po' crisi per questo motivo. A risolvere il problema ci penserà Enora con una proposta che sarà sorprendente quanto gradita per Manuel.

Fiori d'arancio per Enora e Toño

Nelle prossime puntate de La Promessa, Enora si offrirà volontaria per partire in America ed espandere la vendita dei motori. Manuel sarà entusiasta, ma si domanderà che ne sarà di Toño. Enora avrà la soluzione anche a questo problema: dopo una lunga fase di indecisione, infatti, riuscirà a convincere il suo amato a lanciarsi in questa nuova avventura. Il futuro di Toño e Enora non sarà a La Promessa, ma oltreoceano. I due innamorati, però, prima convoleranno a nozze e festeggeranno con i loro affetti più cari la loro felicità. Subito dopo la cerimonia, ci sarà una nuova vita ad aspettarli.