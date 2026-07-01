Manuel rivivrà l'incubo della perdita di Jana quando Julieta sarà ferita come lei a La Promessa: le condizioni della ragazza saranno gravi.

Le anticipazioni rivelano che Julieta sarà raggiunta da un proiettile sparato dal padre di Vera. Manuel resterà al suo capezzale per ore e temerà di perdere anche lei per sempre.

L'arrivo di Julieta a La Promessa risveglierà il cuore di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel conserverà il ricordo di Jana ancora a lungo e sarà convinto di non poter amare mai più. Il destino, però, smentirà il pensiero del marchesino quando incontrerà Julieta, una ragazza affascinante che riuscirà a colpire la sua attenzione.

Solo in seguito Manuel scoprirà che si tratta della moglie di suo cugino, ma l'attrazione tra i due sarà impossibile da ignorare. Il marchesino si avvicinerà sempre di più a Julieta che ricambierà i suoi sentimenti, anche perché spiegherà che il suo matrimonio è stato una forzatura. Il legame tra i due diventerà sempre più stretto, ma qualcosa farà tornare Manuel all'incubo vissuto in passato con la morte di Jana. Tutto inizierà quando il duca di Carril scoprirà che sua figlia si trova al palazzo di Alonso. Il padre di Vera irromperà armato a La Promessa con l'intento di riportare a casa la ragazza, anche contro la sua volontà. L'uomo punterà la pistola contro chiunque ostacoli il suo cammino e Santos farà da scudo a Vera, salvandole la vita.

Il ricordo di Jana continuerà a tormentare Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, il duca di Carril farà fuoco due volte: i proiettili colpiranno irrimediabilmente il figlio di Ricardo e Julieta. Per il ragazzo non ci sarà nulla fare: Santos in punto di morte avrà appena il tempo di dire addio ai suoi cari. Julieta, invece, sarà gravemente ferita e verserà in pessime condizioni. La ragazza sarà sottoposta un delicato intervento chirurgico e Manuel resterà al suo capezzale. Per il marchesino sarà impossibile non ripensare a Jana. Anche lei, infatti, come Julieta, fu raggiunta da un colpo di arma da fuoco e fu operata. Manuel rivivrà i terribili momenti vissuti accanto a Jana e la perdita della donna che amava proprio quando si riaccendeva una speranza di una ripresa.