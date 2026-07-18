Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Maria inizierà ad assumere uno strano comportamento con Padre Samuel. Quest'ultimo affronterà la domestica, la quale gli svelerà di essere in attesa di un figlio.

Maria dice a Padre Samuel di essere rimasta incinta dopo una festa

Maria perderà le speranze di un futuro con Padre Samuel dopo il suo ritorno in abito talare. La ragazza prenderà parte ad una festa per scacciare i problemi di cuore. In questa circostanza, la cameriera berrà più del dovuto, tornando a casa ubriaca.

Il prelato correrà in aiuto della donna, tanto da aiutarla a tornare nella sua camera da letto. Qualche tempo dopo, Maria inizierà ad assumere un comportamento strano nei confronti di Padre Samuel. Quest'ultimo insisterà moltissimo per farsi dire la verità. La domestica deciderà di vuotare il sacco, ammettendo di essere rimasta incinta di un ragazzo al party a cui aveva preso parte in paese.

Pia e il prelato aiutano Maria con la gestazione

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Maria inizialmente vorrà interrompere la gestazione, impossibilitata a dare un futuro al bambino. La donna cambierà presto idea. Pia e Padre e Samuel si prenderanno a cuore la situazione della domestica che vivrà con molta serenità la sua gravidanza.

Il prelato sorprenderà Maria con una proposta che la lascerà senza parole. La figura religiosa chiederà alla donna di diventare sua moglie per dare un futuro al bambino che porta in grembo. Maria apparirà felicissima, tanto da abbracciare Samuel con impeto. Le intenzioni dei due dovranno scontrarsi con Carlo, il vero padre del bambino che arriverà alla tenuta come nuovo valletto.

Angela ha fatto ritorno a La Promessa in condizioni deboli

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Angela ha fatto ritorno alla tenuta debole ma non in gravi condizioni di salute. Leocadia è apparsa in ansia per la sorte della figlia e per questo si è scagliata come una furia contro Lorenzo.

La darklady ha scoperto che la primogenita è stata sequestrata dal capitano de La Mata per costringerla a cederle la sua mano. Enora, invece, è apparsa felice che Simona e Tono abbiano fatto pace. Il ragazzo è apparso grato alla fidanzata per avergli suggerito di fare questo passo importante verso la madre visto che sono stati lontani per troppo tempo. Infine il barone di Valladares arrabbiato ha fatto ritorno alla tenuta per fare un'accusa pesantissima contro la famiglia Lujan e Catalina, rea di aver fatto alcune migliorie nel campo dell'agricoltura a favore dei contadini.