Il duca di Carril minaccerà Manuel nelle prossime puntate de La Promessa: "Dirò a tutti che avete rapito mia figlia".

Le anticipazioni rivelano che quando il padre di Vera scoprirà che sua figlia lavora dai marchesi come cameriera sfrutterà la situazione a suo vantaggio. Il duca di Carril metterà a rischio la reputazione della famiglia De Lujan se Manuel non investirà più denaro nella sua società. Il marchesino non saprà come uscire da questa situazione.

L'incontro di Vera e suo padre a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la storia di Vera sarà al centro delle trame.

Nelle puntate in onda in Italia, la ragazza sente forte la mancanza della sua famiglia e presto riabbraccerà Federico in un momento tanto atteso. Il ragazzo non condividerà la scelta di sua sorella, ma la rispetterà e non dirà nulla a suo padre Gonzalo, anche perché saprà bene che l'uomo è molto pericoloso. Il destino, però, farà il suo corso e la verità arriverà ugualmente al perfido duca di Carril. Tutto avrà inizio quando Manuel e suo cugino Ciro decideranno di investire nella società di Gonzalo. Entrando in affari con i De Lujan, il duca di Carril sarà spesso al palazzo e Vera si troverà faccia a faccia con suo padre. Il loro incontro sarà del tutto inaspettato: Gonzalo sarà affettuoso con Vera e le chiederà di tornare a casa, mettendo da parte il rancore.

La ragazza sarà felice e incredula, ma quella del duca di Carril sarà solo una tattica per i suoi affari.

Il duca di Carril mirerà ai soldi di Manuel e dei marchesi

Nelle prossime puntate de La Promessa, il duca sfrutterà la scelta di Vera a suo vantaggio. Dopo essersi riconciliato con sua figlia, Gonzalo mostrerà il suo vero volto e lo farà costringendo Manuel ad aumentare i suoi investimenti in società. Consapevole della grande liquidità dei marchesi, Gonzalo ricatterà Manuel: "Dirà a tutti che avete rapito mia figlia Vera". Il duca di Carril giocherà sulla reputazione dei De Lujan, conquistata con molta fatica. Gonzalo, inoltre, spiegherà a Manuel che se non lo ascolterà metterà in pericolo anche il futuro di Curro. Quest'ultimo, infatti, sarà in attesa di sapere se potrà riavere il suo titolo nobiliare.