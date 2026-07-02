Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Maria diventerà madre di una bambina grazie all'aiuto di Alonso. La domestica farà ritorno alla tenuta insieme alla neonata, scatenando la reazione di Carlo, Petra e Teresa.

Maria rompe le acque durante il tragitto in auto con Alonso

Maria continuerà a lavorare nonostante la gestazione in stato avanzato. Tutto lo staff cercherà di far capire alla donna di riposarsi ma lei non vorrà sentir ragioni. La domestica inoltre si rifiuterà di far nascere anticipatamente il bambino: "La creatura nascerà quando dovrà nascerà”, dimostrando di essere molto testarda.

Lo staff chiederà aiuto al marchese, che deciderà di accompagnare Maria ad un controllo medico. I due lasceranno immediatamente il palazzo de Lujan. Durante il tragitto, la donna inizierà ad avvertire dei dolori al basso ventre fino a rompere le acque. Alonso fermerà l'auto in mezzo alla strada per far scendere la domestica.

Maria arriva a palazzo con la sua bambina, Petra piange emozionata

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Alonso e Maria si faranno coraggio per far nascere il bambino. Il marchese posizionerà la domestica accanto ad un albero, incoraggiandola nel momento delicato che sta vivendo. Nonostante le tante difficoltà, Maria sarà alla luce una femminuccia. La domestica ringrazierà il padre di Alonso per averla aiutata: “Grazie mille marchese e grazie anche dalla mia bambina”.

Alonso confesserà di aver avuto paura ma di essere felice del lieto fine: "Sento questa creatura quasi come un nonno adottivo".

Successivamente, Alonso e Maria faranno ritorno alla tenuta. Manuel prenderà in braccio la bambina, aiutando la domestica che apparirà molto debole. Una volta nel cortile del palazzo, Teresa si congratulerà con l'amica per il lieto evento mentre Petra piangerà lacrime di gioia emozionata.

Carlo, invece, rimarrà paralizzato quando vedrà la sua bambina per la prima volta: "Una femminuccia! È così piccola che ho paura di farle del male. È la cosa più bella che abbia mai visto. Bella come la madre".

Lorenzo è stato arrestato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio luglio su Rete 4, Padre Samuel ha fatto ritorno alla tenuta con indosso l'abito talare.

Maria ha preso male la decisione dell'uomo, capendo che ha deciso di rinnegare i loro sentimenti. Lorenzo, invece, è stato arrestato grazie ad un piano organizzato da Curro con la complicità di Angela. Il colonnello Cifuentes ha fatto il suo arrivo alla tenuta per mettere le manette ai polsi del capitano con l'accusa di aver condotto traffici illeciti di armi.