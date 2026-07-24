Teresa sorprenderà Petra nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti ho mentito per mesi, Marcelo è mio fratello, non mi sono mai sposata", dirà. La ragazza, inoltre, confiderà alla signora Arcos il bacio con Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che tra Petra e Teresa tornerà il rapporto speciale di un tempo. La signora Arcos si dirà molto preoccupata per la ragazza, perché continuerà a non fidarsi di Cristobal.

Tutti contro Teresa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra e Teresa ritroveranno il grande legame di un tempo.

Tutto avrà inizio nella quinta stagione, quando l'incarico di nuova governante spetterà proprio a Teresa. A differenza di quanto si possa pensare, la novità non verrà accolta affatto bene dalla servitù che vedrà in Teresa la responsabile della partenza di Lope. Per la giovane sarà molto difficile portare avanti il suo lavoro e Petra sarà l'unica, insieme a Cristobal, a non disprezzarla. In questo clima teso, la nuova governante e il maggiordomo saranno sempre più complici e la loro amicizia si trasformerà presto in un sentimento. Tra Teresa e Cristobal scatterà un bacio a cui la ragazza penserà in continuazione. Petra noterà una certa inquietudine nella sua ex nuora che si confiderà con lei.

"Ho baciato Cristobal", dirà Teresa alla signora Arcos che non sarà felice di questo.

Petra dimostrerà a Teresa il suo grande affetto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra rimprovererà Teresa per il bacio a Cristobal. La donna terrà a precisare che per lei sperava in un uomo onesto e non le nasconderà la sua diffidenza nei confronti di Cristobal. Teresa insisterà, dicendo a Petra che in realtà il maggiordomo è buono e ha un lato molto dolce, ma non la convincerà. La ex governante spiegherà a Teresa che Cristobal ha qualcosa che non va e certamente non si sbaglia. Petra, inoltre, non potrà fare a meno di ricordare a Teresa che lei è una donna sposata: "Sono preoccupata per te", le dirà. A quel punto la ragazza si aprirà e rivelerà a Petra di averle mentito per molti mesi.

"Marcelo non è mio marito, ma mio fratello, non mi sono mai sposata", dirà in lacrime, "Non avrei mai potuto sposarmi subito dopo la morte di Feliciano". Petra sarà commossa e tra lei e Teresa tornerà quel legame che sembrava perduto per sempre. Resterà, ad ogni modo, la diffidenza verso Cristobal.