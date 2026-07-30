Toño troverà una lettera di Enora in cui si nomina il Duca de Carvajal nelle prossime puntate de La Promessa: i dubbi di Manuel, a quel punto, si riveleranno fondati.

Le anticipazioni rivelano che dalle parole scritte da Enora a suo zio si evincerà che la ragazza conosce bene don Lisandro. Manuel sarà pronto ad affrontarla per capire cosa nasconde e perché Enora stia lavorando con lui.

Enora e Toño: dubbi a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño scoprirà un dettaglio su Enora che non lo convincerà per niente. Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha iniziato a dubitare della sua collega quando ha scoperto che nascondeva le bozze nella sua borsa invece di metterle in cassaforte.

Tutto questo verrà chiarito nelle prossime puntate, quando la ragazza spiegherà che semplicemente voleva lavorare di notte ai suoi disegni visto che soffriva di insonnia. La versione di Enora non convincerà Manuel, ma conquisterà Toño che crederà ciecamente alle parole della sua fidanzata. Presto ci sarà una serie di litigi tra Toño e Manuel che riguarderanno proprio la sincerità della ragazza. Il marchesino non riuscirà mai a fidarsi completamente di lei, mentre Toño gli chiederà di essere meno rigido nei suoi confronti. La svolta si avrà quando Toño scoprirà che Enora nasconde nella sua borsa una lettera molto importante per suo zio.

Manuel deciso ad andare fino in fondo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Toño leggerà di nascosto la missiva di Enora e noterà un particolare che lo lascerà senza parole.

Il ragazzo, infatti, leggerà il nome del Duca de Carvajal e inizierà a pensare che i sospetti di Manuel siano fondati. Enora avrà il raffreddore e Toño non se la sentirà di discutere con la sua fidanzata, ma deciderà di parlare con Manuel della sua scoperta. "Spero che il Duca non ti abbia fatto visita": queste saranno le parole che insinueranno dubbi di Toño e del marchesino. Nella lettera Enora parlerà don Don Lisandro dimostrando di conoscerlo bene e questo farà infuriare Manuel. Il marchesino non potrà più aspettare e sarà deciso ad affrontare la ragazza per avere tutte le risposte di cui ha bisogno. Questa volta Toño non lo fermerà.