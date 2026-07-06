Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Angela prenderà una dolorosa decisione. La donna accetterà di sposarsi con Lorenzo de La Mata per proteggere Curro.

Leocadia annuncia lo sposalizio tra Angela e Lorenzo

Lorenzo rivelerà a Leocadia di conoscere il suo segreto. L'uomo si convincerà che sia stata lei a uccidere Jana e a incastrare Cruz per il delitto. Il capitano de La Mata, a questo punto, metterà la donna con le spalle al muro e le imporrà una condizione precisa: se vorrà evitare che la verità venga alla luce, dovrà consentirgli di sposare Angela.

Leocadia proverà a trovare una via d'uscita, contando anche sull'aiuto di Cristobal ma ben presto capirà di non avere alcuna arma per contrastare Lorenzo. Di conseguenze durante una cena con tutta la famiglia, la darklady annuncerà lo sposalizio tra Angela e Lorenzo.

La notizia lascerà tutti senza parole. Curro sarà convinto che Lorenzo non sia realmente interessato ad Angela, ma che voglia vendicarsi di lui, privandolo della donna che ama.

Angela rifiuta di scappare con Curro per proteggerlo

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Angela cercherà di opporsi al matrimonio. Ma Leocadia farà cambiare idea alla figlia, rivelandole che un eventuale rifiuto potrebbe avere conseguenze gravissime per tutta la famiglia, compreso il futuro dei suoi fratelli.

La darkady farà leva sui sacrifici compiuti negli anni e sul senso di responsabilità della figlia, spingendola a prendere una decisione dolorosa.

Angela sceglierà così di allontanarsi da Curro per proteggerlo. La donna rifiuterà di fuggire insieme a lui, confessandogli che la loro storia non ha un futuro. La situazione si farà ancora più complessa quando Lorenzo chiederà ufficialmente la mano della ragazza nel corso di una cena in famiglia dove sarà presente anche Curro, che subirà una vera e propria umiliazione. La figlia di Leocadia si rassegnerà al suo destino, accettando l'anello di fidanzamento da parte di Lorenzo.

La Promessa, ultime puntate: Catalina e Martina hanno deciso di sotterrare l'ascia da guerra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio luglio in televisione, Enora ha scoperto per caso che Simona è la madre di Tono. La ragazza è apparsa decisa ad aiutare madre e figlio a fare pace come ha suggerito a Manuel di fare con suo padre. Enora si è avvicinata a Tono, incoraggiandolo a riavvicinarsi alla madre che non vede l'ora di riabbracciarlo. Il giovane si è convinto ad accettare il consiglio dell'amata mentre Catalina e Martina hanno deciso di sotterrare l'ascia da guerra.