Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che le condizioni di salute di Petra peggioreranno sempre di più dopo aver contratto una grave forma di tetano in seguito ad un incidente. Curro chiederà ad Angela di convincere Lorenzo de La Mata a recuperare la cura capace di salvare la governante.

Petra ha il tetano, Curro fa una proposta ad Angela

Petra inizierà a sentirsi male dopo aver contratto il tetano a causa di una ferita ad un braccio. Tutto lo staff crederà che ci sia ancora una piccola speranza di salvare la governante.

Il dottore spiegherà a Padre Samuel che l'anziana potrebbe salvarsi grazie ad un antidoto difficilissimo da trovare. Curro, in colpa con Petra visto che suo figlio Feliciano aveva perso la vita al suo posto, si dirà disposto a rintracciare il prezioso farmaco. L'ex baronetto scoprirà che si trova in dotazione all'esercito spagnolo per salvare i militari rimasti feriti in guerra. Curro farà una proposta ad Angela, sapendo che può sfruttare le conoscenze di Lorenzo nell'esercito.

Angela chiede al capitano de La Mata di recuperare l'antidoto per Petra

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Curro chiederà alla sua amata di convincere il capitano de La Mata a recuperare l'antidoto capace di salvare la vita di Petra.

La figlia di Leocadia accetterà d'impegnarsi per fare un favore all'ex baronetto. Lorenzo acconsentirà a muovere le sue conoscenze, chiedendo in cambio qualcosa ad Angela. Un dettaglio che la ragazza sembrerà accettare anche se gli accordi non verranno al momento svelati nemmeno a Curro. Quest'ultimo comunque capirà che è successo qualcosa per arrivare al sì del capitano.

Lorenzo ha detto a Leocadia di aver rapito Angela nelle puntate italiane de La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a luglio sui teleschermi italiani, il capitano de La Mata ha detto a Leocadia di aver rapito Angela e di aver intenzione di rilasciarla solo quando ha ottenuto quello che vuole.

Il nobile ha chiesto alla darklady il permesso di poter sposare sua figlia ma lei ha continuato a non cedere alle sue pressioni. Leocadia si è offerta a Lorenzo al posto di Angela.

Intanto Martina e Catalina hanno unito le forze per convincere i nobili ad accettare le migliorie pensate per i mezzadri. La compagna di Jacobo ha voluto vegliare sulla cugina per evitare che si cacciasse nuovamente nei guai. La donna ha chiesto a Catalina di rimanere alla tenuta mentre lei ed il suo fidanzato si sono recati da Bartolomé per discutere di affari. Infine Curro ha sfidato Cristobal, decidendo di andare a cercare Angela nonostante il divieto.