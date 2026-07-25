Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Curro rapirà Lorenzo de La Mata per fargli pagare tutto il male che gli ha causato. L'ex baronetto sarà aiutato da Angela, che sopraggiunta sulla scena, non esiterà a sparare contro il capitano.

Curro rapisce Lorenzo per vendicarsi di lui

Curro deciderà di vendicarsi di Lorenzo dopo anni di percosse, insulti e umiliazioni. Per farlo, l'ex baronetto deciderà di rapire il capitano de La Mata in una stanza segreta della tenuta. In questa circostanza, il giovane accuserà l'uomo di tutto ciò che ha sofferto a causa sua.

In particolare, Curro incolperà Lorenzo di aver fatto impazzire e maltrattato Eugenia, causandone la morta prematura. Il fratellastro di Manuel inoltre accuserà l'uomo della morte di Jana, deceduta insieme al bambino che portava in grembo. Il giovane sarà certo che il suo ex patrigno fosse complice della gioielleria Llop che ha commissionato l'omicidio della sorella. Le accuse saranno respinte con forza dal capitano de La Mata.

Anticipazioni La Promessa: Angela spara a Lorenzo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo cercherà di confondere e intenerire il cuore di Curro, parlando della loro infanzia e del passato condiviso. Le parole colpiranno l'ex baronetto che tuttavia riuscirà a ricomporsi.

Intanto Angela entrerà nella stanza mentre il suo amato starà per premere il grilletto per uccidere l'ex patrigno. Le suppliche della ragazza faranno abbassare l'arma da fuoco a Curro. Lorenzo, a questo punto, inizierà a provocare Angela che finirà per scagliarsi contro di lui. La figlia di Leocadia sparerà un colpo di pistola contro il suo promesso per metterlo a tacere.

Curro è apparso preoccupato per Angela nelle ultime puntate de La Promessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine luglio in Italia, Alonso ha cercato di riappacificare Leocadia e Manuel ma quest'ultimo è apparso irremovibile nella sua scelta ovvero quella di creare una nuova azienda con Tono ed Enora.

Intanto Catalina è stata ritenuta istigatrice delle sommosse dopo alcune dichiarazioni del barone di Valladares sui giornali spagnoli. Pia ha avuto uno scontro con Cristobal a causa della presenza di Diego mentre Curro è apparso in ansia per non essere riuscito ad incontrare Angela, che ha fatto ritorno alla tenuta dopo il rapimento orchestrato da Lorenzo. Intanto Samuel ha cercato di convincere Petra a recarsi dal dottore per mostrare la ferita al braccio che si è fatta in giardino. Infine Catalina ha confessato al padre di aver fatto spargere del letame nella residenza del barone di Valladares.