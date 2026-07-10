Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che il barone di Valladares minaccerà Catalina di far del male ai suoi due gemelli se non lascerà il marchesato. La donna sarà costretta a cedere al ricatto del nobile per salvare la vita dei suoi figli.

Il barone di Valladares decide d'intervenire contro Catalina

Il barone di Valladares deciderà d'intervenire contro Catalina, rea della crescente ribellione dei lavoratori delle tenute. L'uomo lancerà alla ragazza un ultimatum senza possibilità di replica.

Il nobile vorrà che la moglie di Adriano abbandoni La Promessa, lasciando suo marito ed i figli nel marchesato. L'ordine getterà la ragazza nello sconforto più totale, sopratutto quando scoprirà che il barone di Valladares la sta facendo sorvegliare da una spia all'interno della tenuta. Le paure di Catalina diventeranno ancora più forti quando troverà due armi da fuoco nella culla dei gemelli. La donna capirà così di essere in serio pericolo.

Catalina costretta a lasciare il marchesato

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina supplicherà suo marito di fuggire insieme a lei e i bambini. Ma Adriano non condividerà la decisione della moglie. Quest'ultima, a questo punto, partirà a bordo di una vettura insieme ai due gemelli, ai quali giurerà che si metterà in contatto con Adriano quando saranno al sicuro.

Ma il piano non avrà l'esito sperato poiché la sorella di Manuel verrà fermata dagli uomini del barone di Valladares. In questa circostanza, un uomo armato si avvicinerà ai gemelli, costringendo Catalina a scegliere tra la propria libertà e la sicurezza dei figli.

La donna, a questo punto, accetterà di consegnare i bambini e salire su di un camion verso una destinazione ignota. Prima di lasciare il marchesato, Catalina scriverà una lettera d'addio ad Adriano. In questo modo, si conclude la partecipazione dell'attrice Carmen Asecas all'interno della soap opera spagnola.

Lorenzo ha voluto vendicarsi di Angela e Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda attualmente in Italia, Lorenzo ha fatto ritorno alla tenuta improvvisamente, dimostrando di essersi salvato da ogni accusa mossa nei suoi confronti.

L'uomo ha dimostrato di avere amici alleati ovunque in grado di far cadere tutti ai suoi piedi. Il capitano ha deciso di vendicarsi di Curro e Angela dopo aver capito che sono coinvolti nel suo arresto. L'uomo ha voluto farla pagare cara ai due ragazzi anche se in due modi diversi. Lorenzo ha fatto sapere a Curro di aver intenzione di farlo impazzire come ha fatto con Eugenia. L'uomo ha poi colpito Angela, informandola di aver capito che prova dei sentimenti per l'ex baronetto.