Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4, aprono una fase turbolenta per la tenuta, scossa dall’arrivo di Máximo de Buenaventura e del suo personale. La presenza di Tomasa, sorella di Petra, riapre una ferita rimasta chiusa per quindici anni, mentre Julieta e Manuel non riescono più a contenere i loro sentimenti. Nel frattempo, la salute della figlia di María Fernández precipita, generando paura e tensione in tutta la casa. I nuovi servitori, arroganti e ostili, alimentano ulteriori conflitti, mentre le dinamiche familiari si complicano di giorno in giorno.

Tomasa arriva a La Promessa, Julieta confessa il suo amore e la bambina di María peggiora

L’arrivo di Máximo de Buenaventura porta con sé una sorpresa che destabilizza immediatamente la tenuta: Tomasa, la sorella di Petra, entra al servizio del duca e il suo comportamento freddo e sprezzante scatena un’ondata di malcontento. Petra, turbata, evita ogni domanda sulla sorella, lasciando intuire un passato doloroso che presto verrà alla luce. Nel frattempo Julieta, incapace di reprimere ciò che prova, confessa a Manuel di essere innamorata di lui. Manuel ricambia, ma sa che il loro legame è impossibile e tenta di convincerla a restare, pur sapendo che soffriranno entrambi. La situazione si complica quando il medico conferma che la figlia di María Fernández non sta bene: la febbre aumenta e la diagnosi è grave, legata alle condizioni igieniche del parto.

L’intera tenuta si stringe attorno a María e Carlo, mentre Alonso è divorato dal senso di colpa per aver assistito alla nascita.

Conflitti, segreti e tensioni: Petra e Tomasa si affrontano, mentre Ciro e i nuovi arrivati creano caos

Dopo giorni di tensione, Petra e Tomasa si ritrovano faccia a faccia. Il ricongiungimento è gelido, segnato da rimproveri e rancori mai sopiti. Tomasa critica ogni aspetto della tenuta e pretende privilegi che irritano profondamente il personale, mentre Julio, il cameriere di Máximo, alimenta ulteriori attriti. Ciro, entusiasta del suo nuovo ruolo nella compagnia aerea, propone a Julieta di avere un figlio per festeggiare, ignaro dei sentimenti che lei prova per Manuel.

La giovane, spaventata, chiede aiuto a Martina per evitare una gravidanza. Intanto Máximo offre a Curro un incarico importante, scatenando nuove tensioni con Ángela. La salute della bambina di María peggiora ancora e Samuel suggerisce di battezzarla nel caso non sopravviva, scatenando la disperazione della madre. Nel frattempo, durante la cena di gala, Julio e Tomasa pretendono di sedersi accanto a Cristóbal, scalzando Pía e Teresa, provocando un nuovo malcontento. Leocadia, sempre più nervosa, teme di perdere il suo potere mentre Máximo ignora le sue richieste.