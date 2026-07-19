L'atmosfera a La Promessa è più tesa che mai nelle prossime puntate in onda su Rete 4. Le anticipazioni spagnole rivelano che l'arrivo improvviso di Máximo, Julio e Tomasa ha letteralmente scombussolato gli equilibri della tenuta. Se da un lato il Duca di Buenaventura sta cercando di recuperare il tempo perduto con il suo grande amico Alonso e di farsi perdonare un primo approccio non proprio brillante con Ángela, dall'altro i nuovi arrivati della servitù hanno portato il caos. Julio e Tomasa hanno dichiarato una vera e propria guerra allo staff del palazzo, criticando ogni cosa.

Ma a lasciare tutti con il fiato sospeso è il gelido ricongiungimento tra Tomasa e sua sorella, Petra Arcos.

Tensioni tra la servitù e una passione travolgente sotto la pioggia

Nelle prossime puntate, il risentimento generale nei confronti dei privilegi concessi a Julio e Tomasa crescerà a dismisura, nonostante il Duca cerchi di minimizzare le lamentele. Tomasa, in particolare, supererà ogni limite aggredendo verbalmente i colleghi, tanto da spingere Teresa e Cristóbal a temere il peggio. Persino Petra cercherà di intervenire, chiedendo alla sorella di moderare i toni, ma riceverà in cambio una reazione ferocissima: Tomasa le urlerà chiaramente che non prende più ordini da lei. Nel frattempo, sul fronte medico, tornerà finalmente il sorriso sul volto di María Fernández (dopo essersi scusata con il prete Samuel grazie all'intervento di Carlo): il dottor Peribáñez confermerà infatti il miracolo, dichiarando la sua bambina fuori pericolo.

Il vero colpo di scena, tuttavia, riguarderà la sfera sentimentale. Mentre Martina aiuterà Julieta dandole un contraccettivo per sventare le mire di Ciro, quest'ultimo verrà abilmente manipolato dalla ragazza. Julieta inventerà una scusa per non passare la notte con lui, ma la verità è un'altra: ha un appuntamento clandestino. Nel buio del giardino, sotto una pioggia battente, Manuel la starà aspettando. Incapaci di reprimere ancora i propri sentimenti, i due cederanno alla passione scambiandosi un bacio travolgente, ignari del fatto che Ciro sia del tutto cieco davanti alla loro evidente attrazione.

Intrighi di potere e una sconvolgente verità per Leocadia

Le dinamiche dell'alta società non saranno da meno in quanto a colpi di scena.

Máximo continuerà a tessere la sua tela attorno a Curro, offrendogli un allettante posto di lavoro per il dopo-matrimonio. Sebbene Alonso approvi l'iniziativa, la proposta scatenerà il forte dissenso di Ángela e l'ira funesta di Lorenzo, furioso per questa intromissione. Nel frattempo, Martina cercherà di capire se Petra l'ha vista baciare Adriano, senza però ottenere risposte, mentre Adriano inizierà finalmente a fare progressi grazie all'aiuto di Curro. Ma l'attenzione si concentrerà soprattutto sull'atteggiamento ambiguo di Leocadia, che farà di tutto per evitare Máximo. Il motivo di tanta sfuggente freddezza verrà presto svelato. In un momento di confidenza, mentre osserverà da lontano Ángela e Curro, Máximo confesserà a Leocadia la verità più sconvolgente: il vero e unico motivo del suo ritorno a La Promessa non è legato agli affari o alla vecchia amicizia con Alonso, ma al desiderio viscerale di incontrare finalmente sua figlia Angela.