Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Manuel organizzerà una trappola ai danni di Enora dopo aver capito che sta raccontando il falso. L'erede del marchesato scoprirà così che la ragazza vende i suoi progetti all'azienda rivale.

Manuel crede che Enora abbia una doppia vita

Manuel penserà che Enora abbia una doppia vita dopo aver trovato alcuni bozzetti nel suo doppio fondo del giubbotto. L'uomo e Tono, a questo punto, metteranno la ragazza con le spalle al muro. Enora minimizzerà l'accaduto, dichiarando di aver portato i bozzetti a casa per studiarli meglio la notte.

Tono si convincerà della buonafede della fidanzata a differenza di Manuel quando noterà alcune contraddizioni sulla sua vita. Enora farà credere al compagno di aver incontrato un uomo disposto ad affittarle una villetta per il loro imminente matrimonio. Manuel, a questo punto, dirà alla donna che può parlare col proprietario col telefono della tenuta. Enora accetterà ma inizierà a parlare con fare enigmatico col suo interlocutore misterioso, che le ordinerà di recarsi sul posto due giorni dopo.

Manuel scopre che Enora vende i progetti ad uno studio rivale

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la donna fingerà di slogarsi una caviglia durante il lavoro ma rifiuterà di andare dal medico, specificando che le basta soltanto qualche ora di risposo.

Tono porterà Enora a casa per poi trovare l'abitazione deserta il giorno dopo. La donna camminerà nell'hangar con una stampella, ordinata a suo dire da un medico del paese. Manuel sospetterà che Enora stia mentendo e per questo le tenderà una trappola. L'erede del marchesato farà cadere dell'olio su un bozzetto davanti alla ragazza. Quest'ultima si dimenticherà di essersi fatta male e inizierà a correre, dimostrando che ha mentito. Enora ritornerà nell'hangar qualche ora dopo, confessando di aver cercato di vendere dei progetti ad uno studio rivale per recuperare dei soldi da passare alla sua famiglia povera. Manuel non riuscirà a perdonare la sua dipendente e l'accuserà di spionaggio industriale a differenza di Tono che vorrà darle una seconda chance.

Angela ha fatto ritorno alla tenuta dopo il rapimento

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine luglio su Rete 4, Angela è tornata alla tenuta dopo essere stata rapita da Lorenzo per alcuni giorni. Leocadia è apparsa felice ma allo stesso tempo spaventata per il futuro della sua primogenita. La donna ha dovuto fingere di accettare le nozze tra lei ed il capitano de La Mata. Di conseguenza, la darklady ha finto di tenerla nella sua stanza per vegliare sulle sue condizioni di salute.