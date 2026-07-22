Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Margarita farà ritorno alla tenuta a distanza di tempo. La genitrice di Martina sarà di vitale importanza per Angela, aiutandola ad impedire le sue nozze con Lorenzo de La Mata.

Lorenzo costretto ad accettare al ricatto di Margarita

Tutto inizierà quando Leocadia dovrà vedersela con una presenza scomoda dopo essere riuscita a liberarsi di Eugenia. La donna assisterà al ritorno di Margarita in seguito alla partenza di Catalina. La nobile tornerà a La Promessa con l'intenzione di vendicarsi di tutti.

Margarita metterà becco nelle prossime nozze tra Angela e Lorenzo. La madre di Martina dirà al capitano de La Mata di essere a conoscenza di un suo scheletro nell'armadio capace di rovinargli l'esistenza. La donna convincerà l'uomo a lasciare in pace Angela, sempre più presa da Curro. Durante un dialogo, Margarita informerà il capitano de La Mata di aver scoperto che ha un figlio segreto e di essere pronta rendere pubblica la verità se non si dimentica della giovane Figueroa. Le parole manderanno nel panico Lorenzo, il quale sarà costretto ad accettare il ricatto della donna per evitare ulteriori problemi.

Angela può vivere la sua relazione con Curro

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Angela potrà finalmente vivere la sua relazione con Curro alla luce del sole.

Leocadia sembrerà felice che Margarita sia riuscita ad impedire le nozze della figlia anche se pretenderà qualcosa in cambio. La genitrice di Martina chiederà alla darklady di non influenzare Jacobo, il futuro marito di sua figlia.

Leocadia ha detto a Cristobal che non è il padre di Angela

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda a fine luglio su Rete 4, Leocadia ha informato Cristobal che non è il padre di Angela. Catalina ha scoperto che Bartolomé l'ha insultata nonostante Martina avesse provato a tenere tutto nascosto. Curro, invece, ha ritrovato la giacca di Angela vicino ad un mulino. Il giovane ha intensificato le ricerche ben sapendo che Lorenzo è il colpevole del rapimento.

Manuel ha firmato un accordo con Leocadia per rimanere a capo dell'impresa per ben cinque anni mentre Cristobal (Fernando Coronado) ha detto a Pia Adarre e Ricardo che avrebbero potuto rimanere alla tenuta anche se con un ruolo minore. Candela, intanto, ha rivelato a Tono i segreti del suo passato in modo da fargli fare pace con Simona. Maria ha affogato la delusione d'amore nell'alcool mentre Leocadia ha accettato il ricatto di Lorenzo. La donna ha deciso di dare in sposa la figlia al capitano de La Mata a patto che lui la lasciasse andare.