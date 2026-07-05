Grandi colpi di scena in arrivo per i telespettatori de La Promessa, la soap che continua a riscuotere un enorme successo nel preserale di Rete 4. Le prossime puntate saranno caratterizzate da momenti di grande commozione, segreti di famiglia che riaffiorano dal passato e dichiarazioni d'amore del tutto inaspettate. Al centro della scena troveremo il ritorno a palazzo di María Fernández dopo un parto improvviso, ma anche i tormenti interiori di Petra e le intricate vicende sentimentali dei signori della tenuta.

Il ritorno di María Fernández a palazzo e il mistero sulla salute della bambina

María Fernández ha finalmente dato alla luce la sua bambina in una situazione d'emergenza fuori dalla tenuta, potendo contare sull'inaspettato aiuto del marchese Alonso, che l'ha assistita durante il parto. Fortunatamente il peggio sembra passato e la neo-mamma può fare ritorno a palazzo, dove Carlo vede la figlia per la prima volta rimanendo letteralmente senza parole. Nonostante l'inizio di questo nuovo capitolo felice e i ringraziamenti di María a Pía per il supporto ricevuto, l'atmosfera si fa presto tesa. La domestica confessa di sentire che la piccola ha quasi due padri, Samuel e Carlo, ma la felicità dura poco.

Nel frattempo, Manuel fa visita alla neonata sollevando María dall'obbligo di chiamarla Jana, mentre Samuel ammette la sua tristezza per non avere figli. Il vero dramma però si consuma quando Pía, da sempre confidente della donna, si vede costretta a confermare i peggiori timori della neo-mamma, rivelandole che qualcosa nella salute della bambina non va come dovrebbe.

L'arrivo del Duca di Buenaventura e il segreto di Petra: un passato lungo 15 anni

Nel frattempo, l'imminente arrivo a palazzo del Duca di Buenaventura, Máximo, sta creando un vero e proprio scompiglio. Cristóbal si assicura con Ricardo che la lunga ed esigente lista di richieste avanzate dallo staff del nobile sia a buon punto, ma a preoccupare davvero è l'atteggiamento di Petra.

L'ex governante teme che al seguito del Duca ci sia sua sorella Tomasa, con la quale non parla da ben quindici anni. Nonostante Petra insista nel dire che va tutto bene, il suo evidente sollievo nello scoprire che la sorella non viaggerà con Máximo desta i sospetti dei cuochi e di tutto il palazzo, soprattutto perché la donna si rifiuta categoricamente di rivelare il motivo di un distacco così prolungato. Mentre Jacobo riceve la notizia di un incidente che ha coinvolto la madre e il fratello, decidendo inspiegabilmente di non raggiungerli nonostante l'insistenza di Adriano, sul fronte sentimentale esplode una bomba. Julieta, furiosa per un accordo economico tra Manuel e Ciro volto a farla restare alla tenuta, decide di farsi coraggio e confessa tutta la verità a Manuel, rivelandogli di voler fuggire da La Promesa perché perdutamente innamorata di lui.