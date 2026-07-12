Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Adriano accetterà di rimanere alla tenuta insieme ai suoi gemelli. L'uomo potrà contare su Martina, la quale si avvicinerà sempre di più a lui in seguito alla strana partenza di Catalina dal marchesato.

Adriano accetta di rimanere alla tenuta

Tutto inizierà quando Adriano inizierà a sentirsi di troppo a La Promessa in seguito alla partenza di Catalina, che sarà costretta a scappare dal marchesato per fuggire dalle ire del barone di Valladares. L'uomo dirà ad Alonso di aver deciso di andare via insieme ai gemelli.

Il marchese farà di tutto per evitare che il genero si allontani dalla tenuta insieme ai nipotini dopo avergli fatto credere di aver assunto dei detective per ritrovare Catalina. Alonso pregherà poi Martina di rassicurare Adriano e fargli capire che lo sentono come membro della loro famiglia. La donna riuscirà a convincere l'uomo con la speranza che Catalina ritorni il prima possibile da lui e dai figli. Adriano, a questo punto, deciderà di prendersi carico dei suoi due gemelli, lasciando la gestione delle terre a Leocadia e Jacobo. Di conseguenza, l'uomo e Martina passeranno sempre più tempo insieme, cominciando a darsi anche del tu.

Martina vicina ad Adriano, Jacobo geloso

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Martina finirà per abbracciare Adriano, triste per la scomparsa di Catalina, all'oscuro che sia scappata dal marchesato a causa delle minacce del barone di Valladares.

Jacobo assisterà all'abbraccio tra la sua fidanzata e Adriano. Il giovane fingerà di non essere infastidito dalla strana visione ma a Leocadia confesserà di provare molta gelosia.

Enora e Manuel si sono messi sulle tracce di Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio luglio in televisione, Lorenzo ha fatto ritorno alla tenuta dopo una breve detenzione. L'uomo è riuscito a tornare in libertà grazie alle sue influenti conoscenze. L'arrivo del capitano de La Mata ha fatto preoccupare Curro e Angela, temendo gravi conseguenze nei loro confronti. I sospetti della coppia si sono rivelati fondati quando Lorenzo è apparso deciso a vendicarsi di loro. Intanto Tono e Simona hanno fatto pace anche se questo ha minato la relazione di lui con Enora.

Quest'ultima, invece, ha deciso di fare un giro a bordo dell'aeroplano insieme a Manuel. I due si sono messi alla ricerca di Angela, che è scomparsa nel nulla dopo non essere tornata a casa in seguito ad un giro in paese. La scomparsa della giovane ha fatto preoccupare Curro, che ha temuto per la sua incolumità.