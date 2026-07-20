Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a fine luglio su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che le condizioni di salute della figlia di Maria miglioreranno grazie all'arrivo di un dottore. Maximo, invece, informerà Leocadia di essere venuto per vedere la figlia Angela.

La figlia di Maria fuori pericolo grazie all'intervento del dottore

L'arrivo di Maximo de Buenaventura insieme a Julio e Tomasa sconvolgeranno la vita della tenuta. Petra incontrerà sua sorella dopo tanti anni di lontananza.

Intanto ci sarà viva apprensione per le condizioni di salute della figlia di Maria.

La bambina lotterà tra la vita e la morte. Un dottore, a questo punto, interverrà nella situazione, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Maria e tutti gli amici apprenderanno che la neonata ha buone chance di salvezza. Molto presto, la figlia della domestica inizierà a mangiare e dormire, tanto che il dottore crederà che sia fuori pericolo.

Curro, invece, continuerà a subire pressioni da parte di Maximo mentre Angela non nasconderà il suo disagio. Il duca farà un'importante offerta di lavoro al ragazzo che non sarà ben vista dalla fidanzata. Alonso, invece, sembrerà favorevole a questa possibilità economica a differenza di Lorenzo che non ne sarà molto convinto.

Maximo informa Leocadia di voler vedere sua figlia Angela

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che i privilegi di Julio e Tomasa provocheranno il malcontento dello staff. Maximo minimizzerà le lamentele dei domestici della tenuta. Petra, a questo punto, chiederà alla sorella di non essere arrogante coi suoi compagni. Tomasa farà capire alla governante che lei non ha più voce in capitolo su come deve comportarsi.

Maximo, invece, farà una confessione che sarà udita da Angela e Curro da lontano. Il duca rivelerà a Leocadia il vero motivo del suo arrivo alla tenuta. L'uomo informerà la darklady di essere arrivato per incontrare sua figlia Angela.

Tono ha fatto pace con sua madre dopo aver avuto una conversazione con Candela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Catalina ha informato Adriano di essersi recata alla tenuta del barone di Valladares per dargli una lezione. L'uomo ha rimproverato sua moglie, temendo possibili ripercussioni da parte del dispotico nobile. Tono, invece, ha deciso di fare pace con sua madre Simona dopo aver scoperto dettagli sul suo passato grazie ad una conversazione con Candela. Infine Maria ha fatto ritorno alla tenuta dopo aver preso parte ad una festa. La domestica è stata accompagnata sul letto da Teresa poiché rimasta vittima dei fumi dell'alcool.