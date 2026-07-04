Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che ci saranno pessime notizie per Petra Arcos, la cui salute farà preoccupare tutto lo staff della tenuta. Il dottore informerà Padre Samuel che la governante è in fin di vita a causa di una grave forma di tetano.

Petra ha un incidente in giardino

Tutto avrà inizio quando Petra avrà un incidente in giardino dove si ferirà ad un braccio con un attrezzo. La donna rifiuterà di recarsi da un dottore, preferendo farsi medicare da Padre Samuel, poiché crederà che si tratti solo di un semplice taglio.

Molto presto, la governante inizierà ad avere degli strani malesseri che le impediranno di mangiare. Nonostante questo, Arcos continuerà a lavorare, sopratutto per evitare le ire di Cristobal. Ad un certo punto, Petra accuserà uno svenimento di fronte a Maria, che non esiterà a soccorrerla insieme al resto dello staff.

Padre Samuel scopre che Petra sta per morire per il tetano

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che tutto lo staff apparirà in ansia per le condizioni di salute di Petra. La situazione della donna peggiorerà così tanto che faticherà ad alzarsi da letto ed a parlarle a causa di una febbre elevatissima. Padre Samuel, a questo punto, chiamerà un dottore che noterà un taglio sul polso della paziente.

Il medico scoprirà così che la donna si era tagliata con delle cesoie da giardino. L'uomo capirà che Petra è affetta da una grave forma di tetano. Padre Samuel inizierà a temere di perdere la governante, sopratutto quando inizierà ad avere delle convulsioni come se fosse prossima alla morte. Alla fine, il dottore informerà il prelato che è arrivato il momento di salutare Petra, credendo che abbia poche possibilità di salvarsi.

Leocadia non ha detto ad Angela che Lorenzo vuole sposarla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio luglio sui teleschermi di Rete 4, Angela e Curro sono riusciti a incastrare Lorenzo. Il colonnello Cifuentes ha fatto il suo arrivo alla tenuta per arrestare il capitano de La Mata con l'accusa di aver condotto traffici illeciti di armi.

Vera, invece, ha vissuto un momento doloroso a causa della madre Amalia. Quest'ultima ha informato sua figlia che suo fratello Federico non desidera più avere rapporti con lei. La domestica è apparsa molto turbata mentre Lope ha iniziato a sospettare della veridicità delle parole della suocera.

Infine Leocadia ha continuato a mentire a sua figlia Angela, che ha iniziato a sognare un futuro felice al fianco di Curro. La darklady ha nascosto alla primogenita che Lorenzo prima del suo arresto le ha chiesto la sua mano.