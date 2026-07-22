Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Petra contrarrà una grave forma di tetano in seguito ad un incidente in giardino. Dopo alcuni giorni tra la vita e la morte, la governante inizierà a stare meglio grazie ad un antidoto.

Petra ha una grave forma di tetano

Petra sarà colpita da una serie di malori sempre più frequenti. La donna arriverà a perdere i sensi davanti a Maria ma preferirà continuare a lavorare nonostante le sue condizioni precarie.

Padre Samuel, Teresa e Pia proveranno più volte a convincere la governante a farsi controllare da un dottore ma lei resterà irremovibile.

Petra sceglierà di mettere in pericolo la sua vita, temendo conseguenze da parte di Cristobal. Con il passare delle ore, però, Petra perderà nuovamente conoscenza senza più riuscire a riprendersi. Il dottore farà il suo arrivo alla tenuta e dopo aver visitato la donna capirà che è affetta da una grave forma di tetano. L'uomo informerà che la signora Arcos potrebbe morire a causa della diagnosi arrivata troppo tardi.

Petra inizia a sentirsi meglio grazie all'antidoto

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Padre Samuel deciderà di non arrendersi, vagliando altre soluzioni per evitare il peggio. Curro chiederà ad Angela di chiedere a Lorenzo di procurargli la cura contro il tetano in uso ai soldati spagnoli.

La donna seppur controvoglia convincerà il suo promesso sposo a procurargli una dose di antidoto. Petra inizierà a stare subito meglio e dopo alcuni giorni di agonia riprenderà conoscenza. La donna apparirà riconoscente sopratutto nei confronti di Pia e Curro che si sono presi cura di lei nonostante li avesse sempre maltrattati durante gli anni alla tenuta. Cristobal e Leocadia inizieranno a pensare a quando la governante potrà tornare a lavoro. Alla fine, la signora Arcos tornerà in servizio nonostante abbia ancora dei piccoli malori.

Curro ha indagato per ritrovare Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine luglio sui teleschermi di Rete 4, Curro ha continuato ad indagare per ritrovare Angela che ha fatto perdere le proprie tracce.

L'ex baronetto ha pensato che Lorenzo fosse dietro alla scomparsa della sua amata. I sospetti del giovane si sono rivelati fondati poiché il capitano de La Mata aveva orchestrato il tutto con un piano diabolico in mente. Lorenzo ha detto a Leocadia che avrebbe liberato la sua figlia se gli avesse concesso la sua mano. La richiesta ha sconvolto la darklady, la quale non ha saputo come comportarsi. Infine Tono ha deciso di fare pace con sua madre dopo aver ascoltato una confessione di Candela.