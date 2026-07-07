Nel corso degli appuntamenti spagnoli de La Promessa in programma a breve su Rete 4, Pia Adarre andrà incontro ad un'amara sorpresa quando farà ritorno alla tenuta dopo un periodo passato dagli Aranduez. La donna scoprirà che Ricardo Pellicer ha lasciato il posto di lavoro senza salutarla.

Cristobal allontana Pia dalla tenuta

Tutto inizierà quando Cristobal deciderà di dividere Pia e Ricardo, rei di avere una relazione peccaminosa all'interno della tenuta. Nonostante le indicazioni di Manuel, il maggiordomo capo sceglierà di demansionare entrambi e di trasferire Pia presso la tenuta degli Aranduez con la scusa di una necessità lavorativa.

La decisione provocherà forti tensioni, soprattutto perché Pia non vorrà separarsi dal piccolo Diego. Cristobal chiederà aiuto a Leocadia, la quale manipolerà Alonso affinché non ostacoli la partenza della domestica. La novità non piacerà a Ricardo, che deciderà d'intervenire.

Pia torna ma scopre che Ricardo ha dato le proprie dimissioni

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Ricardo crederà di non avere un futuro al fianco di Pia all'interno della tenuta. L'uomo prenderà una scelta sofferta quando consegnerà le proprie dimissioni e lascerà il lavoro senza salutare gli altri domestici, compreso il figlio Santos, con il quale i rapporti non saranno più idilliaci.

La decisione di Ricardo porterà Curro (Xavi Lock) a chiedere aiuto ad Alonso per far tornare Pia.

Poco dopo, la domestica farà ritorno alla tenuta, andando incontro ad una brutta sorpresa. La donna apprenderà che Pellicer se n'è andato, mettendo così la parola fine alla loro storia d'amore. Allo stesso tempo, Pia dovrà assumere il ruolo di governante, sostituendo Petra Arcos in gravi condizioni di salute a causa di una grave forma di tetano.

Lorenzo ha fatto ritorno a La Promessa dopo una breve detenzione

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa trasmessi attualmente su Rete 4, Pia Adarre e Ricardo hanno rischiato grosso visto che Cristobal ha scoperto la loro relazione extraconiugale. I due domestici sono apparsi terrorizzati dall'idea che il maggiordomo capo potesse fare la spia ad Alonso (Fernando Coronado).

Angela e Vera, invece, hanno dimostrato di avere un destino incerto come Curro. La domestica ha fatto un passo avanti con Federico mentre la figlia di Leocadia ha dovuto difendersi sia da sua madre che dalla cattiveria di Lorenzo, che ha fatto ritorno alla tenuta dopo una breve detenzione. Il capitano de La Mata è tornato più arrabbiato che mai. L'uomo si è presentato a palazzo contento di averla fatta nuovamente franca anche col tribunale militare.