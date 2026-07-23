Le trame delle puntate spagnole de La Promessa visibili tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Ricardo Pellicer prenderà una decisione forte per permettere il ritorno di Pia alla tenuta in seguito al suo allontanamento causato da Cristobal. L'uomo deciderà di dare le proprie dimissioni con una lettera.

La Promessa anticipazioni: Pia allontanata dalla tenuta, Ricardo si sente in colpa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la storia d'amore tra Pia e Ricardo non finirà nei migliori dei modi. Cristobal studierà un modo per separarli. Il maggiordomo spedirà la domestica a lavorare lontano da alcuni suoi amici con la scusa di mancanza di personale per almeno una settimana.

La donna lascerà la tenuta con le lacrime agli occhi, non volendo separarsi dal figlio Diego. Cristobal ritarderà il ritorno di Pia a palazzo. Anche Leocadia apparirà d'accordo col suo amante di prolungare l'assenza della donna alla tenuta. Ricardo si sentirà profondamente in colpa e per questo chiederà a Cristobal il ritorno della sua amata. Ma tutti i tentativi dell'uomo faranno un buco nell'acqua.

Ricardo dà le dimissioni

Ricardo, dilaniato dal dolore di Pia lontana da Diego, compierà una mossa azzardata. Il padre di Santos andrà via per favorire il ritorno della sua amata alla tenuta dei Lujan. Cristobal troverà la missiva lasciata da Pellicer e la mostrerà alla servitù. In essa, Ricardo comunicherà la sua decisione di dimettersi come valletto per poi usare parole forti nei confronti del maggiordomo capo.

L'uomo deciderà di sacrificare il proprio posto di lavoro per amore di Pia. Quest'ultima rimarrà senza parole quando scoprirà che l'uomo ha deciso di andarsene senza nemmeno salutarla. Anche Santos reagirà molto male poiché suo padre lo terrà all'oscuro della sua decisione di licenziarsi.

Vera ha rimproverato Teresa e Lope

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine luglio su Rete 4, Catalina ha confessato ad Alonso di aver fatto buttare il letame davanti al castello del barone di Valladares. Curro, invece, è riuscito ad incontrare Angela introducendosi nella sua camera da letto. Il giovane ha rischiato di essere visto da Lorenzo ma è stato protetto da Pia.

Quest'ultima ha convinto il capitano de La Mata che era lei la persona che ha visto uscire dalla stanza della figlia di Leocadia. Vera, invece, ha avuto una discussione con Teresa. La ragazza ha detto che né lei e né Lope non si devono intromettere nei rapporti con i duchi di Carril. Manuel, intanto, ha consigliato a Tono di non rivelare subito ad Enora del suo desiderio di sposarla. Il giovane non è riuscito a tenere la bocca cucita, facendo capire alla giovane le sue intenzioni di portarla all'altare.