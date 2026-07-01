Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Ricardo Pellicer prenderà una decisione spiazzante dopo aver scoperto che Cristobal ha allontanato Pia dalla tenuta. L'uomo deciderà di dare le proprie dimissioni, stufo delle umiliazioni del maggiordomo capo.

Cristobal allontana Pia dalla tenuta

Cristobal allontanerà Pia dalla tenuta. Il maggiordomo capo apparirà contrario alla relazione extraconiugale tra la domestica e Ricardo e per questo deciderà di fare qualcosa. L'uomo spedirà la donna a lavorare presso la residenza degli Arandujez, dove aveva lavorato in passato.

La novità arriverà a Ricardo, che andrà su tutte le furie come tutto lo staff. Nonostante le polemiche, Cristobal rimanderà il ritorno di Pia, evitando che possa riabbracciare il figlio. Nel frattempo, Alonso inizierà a domandarsi della strana assenza dell'inserviente coi suoi figli. Leocadia prenderà le difese di Cristobal, informando il marchese che non può far ritornare Pia perché mancherebbe di rispetto all'autorità del maggiordomo capo.

Ricardo si dimette

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Ricardo sarà sempre più provato dalla situazione. L'uomo in pensiero per l'assenza di Pia cercherà di accelerare il suo ritorno, parlandone con Alonso. Ma il marchese soggiogato da Leocadia gli dirà che non può fare nulla per la domestica visto che chi gestisce lo staff è Cristobal.

Durante il dialogo, l'uomo non esiterà a criticare Pellicer per aver iniziato una storia con Pia nonostante sia ancora sposato con Ana. L'uomo, a questo punto, darà le proprie dimissioni per poi scrivere una lettera d'addio allo staff. In essa, il padre di Santos userà parole poco carine per descrivere Cristobal. La partenza dell'uomo sconvolgerà tutti compreso Santos, che non comprenderà per quale motivo non l'abbia salutato. Lope informerà il valletto che Ricardo ha fatto bene a non considerarlo poiché nell'ultimo periodo si era comportato male con lui.

Il rapporto tra Manuel e Alonso è entrato in crisi

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa in onda a inizio luglio, Manuel ha capito che Leocadia è una persona arrivista.

Il giovane ha scoperto che la madre di Angela non l'ha avvisato della telefonata di Pedro Farrè. Tutti hanno difeso la darklady per aver salvato la famiglia de Lujan dalla catastrofe. Manuel ha provato a far capire ad Alonso del doppio gioco di Leocadia ma lui non ha voluto sentir ragioni. Il giovane ha accusato suo padre di non essere stato in grado di occuparsi della loro famiglia come avrebbe dovuto. I due hanno iniziato a insultarsi mandando in crisi il loro rapporto.