Le trame delle puntate spagnole de La Promessa raccontano che Santos dimostrerà di non aver dimenticato Vera. Il valletto proverà a riconquistare il cuore della domestica, approfittando della crisi con Lope.

Vera decide di lasciare Lope

Lope farà il possibile per convincere Vera a non recarsi nella residenza dei duchi de Carril y de la Vera. Il cuoco sarà convinto che il padre della ragazza possa approfittare dell'occasione per vendicarsi di lei dopo che l'aveva denunciato alle autorità per i suoi traffici illeciti. Il ragazzo riterrà rischioso un nuovo incontro tra padre e figlia, temendo che lui non abbia alcuna intenzione di perdonarla.

Ma Vera sarà convinta di riallacciare i rapporti con la sua famiglia. Con il passare dei giorni, la giovane vedrà ogni tentativo di Lope di dissuaderla come un ostacolo alla sua felicità. Di conseguenza, la domestica non esiterà a chiudere la storia col cuoco.

Santos prova a riconquistare Vera

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Vera domanderà a Cristobal un permesso di lasciare la tenuta con la motivazione di dover partecipare al funerale di uno zio. Lope inizierà a sospettare che la ragazza non abbia detto la verità sulla sua partenza. Il cuoco sarà certo la ragazza abbia usato la scusa per raggiungere la tenuta dei duchi de Carril y de la Vera e affrontare il padre Gonzalo.

Lope, a questo punto, chiederà aiuto a Teresa ma i due non riusciranno a trovare conferma della destinazione di Vera. Il cuoco tirerà un sospiro di sollievo quando vedrà la giovane tornare alla tenuta. Durante un confronto, Vera ammetterà di non essersi recata a casa dei suoi genitori per cercare di mettere fine ai sospetti di Lope. La nuova lite dei due verrà vista da Santos. Quest'ultimo tenterà di riconquistare Vera ma il suo piano si scontrerà con un rifiuto netto da parte di lei.

La ragazza ricorderà al giovane che, in passato, aveva accettato di stare con lui solo perché era stata costretta dalle sue minacce. La situazione subirà uno scossone quando Federico spedirà una lettera a Vera, informandola di dover lasciare la Spagna ma di essere contento che al suo fianco ci sia Lope, un uomo che darebbe la vita per lei.

Alla fine, la donna deciderà di chiedere scusa al cuoco per il suo comportamento.

Cristobal non è il padre di Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Leocadia ha deciso di affrontare Cristobal a viso aperto, rivelandogli una verità sconvolgente. La donna ha informato il maggiordomo capo che non può essere il vero padre di Angela anche se sono amanti da diverso tempo. Infine c'è stato un inaspettato avvicinamento tra Vera e Federico.