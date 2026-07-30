Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma fine luglio su La 1 e tra un anno su Rete 4 raccontano che Petra vivrà un momento di grande difficoltà all'interno della tenuta. La governante dovrà gestire il ritorno di Tomasa, con la quale non avrà ottimi rapporti. Quest'ultima non esiterà a schiaffeggiare ed umiliare la sorella.

Tomasa schiaffeggia Petra dopo un rimprovero

L'arrivo di Tomasa alla tenuta lascerà destabilizzata Petra. La domestica personale di Maximo dimostrerà di non voler avere niente a che fare con la sorella. Ricardo, a questo punto, si avvicinerà a Petra per capire come sta gestendo il ritorno di Tomasa dopo tanti anni.

Il maggiordomo darà alla donna tutta la sua comprensione per come viene trattata dalla congiunta. La tensione tra le due donne raggiungerà il culmine. Petra accuserà Tomasa di aver commesso un errore con Leocadia. Le parole della donna susciteranno la reazione della sorella, che non esiterà a schiaffeggiarla in pieno viso, umiliandola davanti a tutti.

Anticipazioni La Promessa: Petra evita di rispondere e difendersi dall'attacco di Tomasa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Petra rimarrà paralizzata dopo lo schiaffo ricevuto da Tomasa. La governante eviterà di risponde ed anche di difendersi. In questa circostanza, la domestica personale di Maximo spiegherà a Petra di essere diventata così a causa sua, che è la responsabile di tutto ciò che è accaduto tra di loro.

Se la governante dovrà gestire una difficile situazione famigliare, lo staff festeggerà il nome scelto da Maria per la sua bambina. La domestica deciderà di chiamare la neonata col nome di Jana, la sua amica deceduta per mano di Leocadia.

Tomasa, invece, inizierà a fare alcune domande su Petra allo staff della tenuta. Il comportamento sarà notato da Teresa, che spiffererà tutto alla governante.

Lorenzo ha scoperto che Curro e Angela hanno una relazione segreta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a fine luglio sui teleschermi di Rete 4, Angela è tornata sana e salva all'oscuro che il suo destino fosse nelle mani di Lorenzo. Leocadia ha preso tempo per trovare una soluzione senza informare la figlia.

In questo modo, quest'ultima ha pensato al suo futuro con Curro, di cui è profondamente innamorata. I due hanno progettato una nuova vita lontano dal marchesa ma prima hanno dovuto fare i conti con Lorenzo che ha appena scoperto della loro storia. Il capitano de La Mata ha usato questa informazione a suo vantaggio per tormentare Leocadia. L'uomo ha detto alla darklady di essere pronto ad umiliare la giovane senza alcuno scrupolo.