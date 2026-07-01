Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Vera non prenderà bene l'iperprotettività di Lope nei suoi confronti. La donna deciderà di chiudere la storia con il cuoco quando non sarà d'accordo con la sua scelta di riallacciare i rapporti con la famiglia.

Vera accusa Lope di stare allontanandola dalla sua famiglia

Vera penserà che suo padre Gonzalo sia cambiato dopo aver incontrato più volte suo fratello. Amalia però informerà sua figlia che suo marito è rimasto l'uomo senza scrupoli di un tempo. Vera si farà convincere dalle parole di Federico quando le racconterà che suo padre aveva patito quando l'aveva denunciato alla guardia civile.

La domestica esprimerà il desiderio di riallacciare i rapporti con la famiglia nonostante il parere contrario di Lope. Vera si sentirà oppressa dal senso di protezione nei suoi confronti. La donna giungerà alla conclusione che il suo fidanzato stia cercando di allontanarla dalla famiglia per tenerla legata a sé.

Vera pone fine alla relazione col cuoco

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Teresa, Candela e Simona cercheranno di convincere Vera della buonafede di Lope. Ma la domestica non vorrà sentire ragioni, decidendo di troncare la relazione con il cuoco. Quest'ultimo apparirà sopraffatto dalla scelta della ragazza anche se cercherà di evitare che vada alla tenuta dei Carril per paura delle rappresaglie di Gonzalo.

Lope vorrà impedire che la sua amata torni a casa per un incontro devastante con suo padre. Il cuoco intercetterà una visita tra Federico e sua sorella. In questa circostanza, il ragazzo racconterà al cognato che nella gioielleria Llop si commissionano omicidi per conto del duca di Carril. Federico sembrerà desistere dall'intenzione di riportare Vera a casa.

Manuel ha posto fine alla società con Leocadia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio luglio su Rete 4, il colonnello Cifuentes ha fatto il suo arrivo alla tenuta per mettere sotto torchio Lorenzo. Il capitano ha iniziato a trovarsi in una posizione sempre più scomoda. Curro ha seguito da vicino gli sviluppi della vicenda, convinto che venga arrestato per traffici illeciti dopo il ritrovamento di carte compromettenti nel suo studio da Angela.

Intanto, Padre Samuel è finito sotto pressione. Cristobal ha messo in discussione la permanenza del prelato, aprendo uno scontro con la servitù. Pia, Ricardo e Tono, a questo punto, hanno cercato di far capire a Samuel che è stato importante per le persone bisognose d'aiuto. Infine Manuel ha affrontato Leocadia, chiedendole di porre fine alla loro società.