Nelle puntate de La Promessa in onda da lunedì 20 a domenica 26 luglio alle 19:45 su Rete 4, con l’aggiunta dell’appuntamento del sabato in prima serata, la quiete apparente della tenuta viene spazzata via da una serie di eventi che ne stravolgono gli equilibri. Il barone de Valladares torna a farsi sentire con nuove pressioni che mettono tutti in allerta, mentre Angela riappare dopo giorni di prigionia, riportando con sé un carico emotivo che destabilizza l’intera casa. Leocadia, esasperata, affronta Lorenzo senza più freni, e Manuel e Catalina si ritrovano immersi in un vortice di responsabilità e tensioni che non concede tregua.

In mezzo a questo clima incandescente, sentimenti, ambizioni e alleanze si mescolano, ridisegnando la mappa del potere e aprendo una settimana destinata a cambiare il destino della tenuta.

Il barone minaccia i de Luján, Angela torna e Leocadia si scaglia contro Lorenzo

Il barone de Valladares rompe ogni residuo equilibrio e risponde all’ultima provocazione dei de Luján con una nuova dimostrazione di forza. La sua minaccia, diretta e brutale, si diffonde come un’onda d’urto nella tenuta, alimentando un clima di terrore che nessuno riesce a contenere. Il suo intento è evidente: ristabilire il proprio dominio e far capire che nessuno può permettersi di sfidarlo. Dopo giorni di prigionia, Angela riesce a tornare a casa.

Il suo arrivo, però, non porta sollievo: Leocadia esplode in un confronto furioso con Lorenzo, accusandolo di aver orchestrato un rapimento fasullo per manipolare gli eventi a proprio vantaggio. La tensione accumulata durante l’assenza della ragazza si trasforma in un attacco frontale, e la discussione tra i due diventa inevitabile e violenta nei toni. Intanto Alonso tenta di riportare Manuel su una posizione più conciliatoria nei confronti di Leocadia. Il marchese è convinto che la frattura possa essere ricomposta, ma Manuel non arretra di un millimetro e rifiuta qualsiasi ipotesi di riconciliazione, irrigidendo ulteriormente la situazione. Sul fronte sentimentale, Lope prova a farsi spazio nella vita di Vera.

Il giovane cerca un contatto sincero, un varco che gli permetta di conquistare la sua fiducia e forse aprire la porta a qualcosa di più profondo. In una settimana dominata da minacce, rancori e scontri, il suo tentativo rappresenta una rara parentesi di dolcezza, anche se tutt’altro che semplice da realizzare.

Il capitano De la Mata vuole Angela, Catalina sotto pressione, Manuel difende Pia e Ricardo

La situazione si complica ulteriormente quando il capitano De la Mata decide di costringere Angela a sposarlo. Per proteggere la figlia, Leocadia finge di accettare il matrimonio, pur sapendo che la ragazza non è pronta ad affrontare un destino così imposto. Angela, ignara delle manovre attorno a lei, sogna soltanto di tornare alla sua vita normale, lontana da minacce e ricatti.

Intanto, Curro incontra Angela dopo il suo ritorno, mentre Tono confessa il desiderio di sposare Enora, aprendo un nuovo capitolo sentimentale. Martina, invece, riceve un riconoscimento importante: diventerà dama della Fondazione della Vergine Miracolosa, un ruolo che la proietta in un ambiente di prestigio e responsabilità. La tensione esplode quando il barone de Valladares pretende che Catalina lasci La Promessa, accusandola di essere la causa dei conflitti. Catalina affronta la pressione con fermezza, ma la discussione con Leocadia, che critica la sua condotta con il barone, rende la situazione ancora più instabile. In mezzo al caos, Manuel prende una posizione netta: difende Pia e Ricardo, ordinando a Cristóbal di reintegrarli immediatamente ai loro posti di lavoro. Una decisione che dimostra la sua volontà di proteggere chi ritiene innocente, anche a costo di alimentare nuove tensioni interne.