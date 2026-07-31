"I tuoi genitori hanno avuto un incidente, sono morti": con queste parole Serhat, nelle prossime puntate de L'Erede, darà a Melek la notizia peggiore della sua vita.

Le anticipazioni tv rivelano che Nergis e Hilmi avranno intenzione di dire a Melek che sua sorella è Yildiz. Sultan e Meryem si alleeranno per impedire che tutto venga a galla e ordineranno a un uomo di inscenare l'incidente.

La decisione che cambia tutto ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Serhat spezzerà il cuore a Melek chiedendole il divorzio. Per la donna, pronta a ricominciare con suo marito, sarà un durissimo colpo, ma presto si scoprirà che Serhat non ha deciso autonomamente.

Ad aprire gli occhi a Melek sarà Sultan che le spiegherà i suoi sospetti: "Secondo me è stata tua madre a dire a Serhat di divorziare". La donna non crederà subito, ma quando Sultan le racconterà che Nergis è andata alla villa e ha parlato con Serhat poco prima della richiesta di divorzio tutto sarà più chiaro a Melek. Pochi giorni prima, infatti, i genitori avevano proposto alla donna di partire con loro e lasciare Serhat visto che lo aveva sorpreso con Yildiz. Una volta realizzato che sua madre ha architettato tutto, Melek correrà dai suoi genitori e avrà un pesantissimo scontro con loro: "Fuori dalla mia vita", urlerà prima di tornare alla villa. Nergis sarà furiosa e si giocherà la sua ultima, pericolosa carta: telefonare a Sultan e intimarle di lasciar andare Melek.

La tragica notizia di Serhat a Melek

Nelle prossime puntate de L'Erede, Nergis sarà molto chiara con Sultan: "Se Melek non partirà con noi, io dirò a tutti che è la sorella di Yildiz". Il segreto, svelato da Sevde, scatenerà una serie di eventi che finiranno in tragedia. Chiusa la telefonata, Sultan chiamerà Meryem e le ordinerà di far fuori Hilmi e sua moglie prima che dicano tutto a Melek. La madre di Yildiz invierà subito una macchina sulla strada dell'aeroporto e tutto si risolverà nel giro di pochi minuti. Nel frattempo, Melek strapperà le carte del divorzio e dirà a Serhat che ha scoperto che sua madre lo aveva costretto a separarsi da lei. Serhat, però, avrà una terribile notizia per lei: "I tuoi genitori hanno fatto un incidente, sono morti". Melek crollerà in lacrime tra le sue braccia, disperata e piena di sensi di colpa per l'ultima discussione.