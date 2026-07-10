Akif riuscirà a portare avanti il suo piano contro Serhat e nelle prossime puntate de L'Erede farà arrestare suo fratello per furto.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif vestirà i panni di un ladro e dirà ai contrabbandieri di chiamarsi Serhat Yelduran. Quando saranno derubati anche i Kordağlı, Akif nasconderà la merce nel magazzino di Serhat e la polizia non avrà bisogno di altre prove. L'uomo sarà portato via in manette.

Guai seri in arrivo per Serhat a L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Akif non si rassegnerà al fatto di aver perso il potere per colpa di Serhat.

L'uomo continuerà a fare buon viso a cattivo gioco con suo fratello, ma in realtà progetterà un piano per sbarazzarsi di lui e prendere in mano gli affari della famiglia. Tutto avrà inizio con uno strano commercio di merce preziosa nelle terre del villaggio. Un contrabbandiere di nome Zeynel inizierà a i suoi affari con un bandito che si presenterà a lui incappucciato e camuffato. Il misterioso ladro ruberà la merce anche dalla famiglia Kordağlı e si tratterà di reperti storici molto importanti. Quando consegnerà la roba a Zeynel, il ladro incappucciato dirà di chiamarsi Sehrat Yelduran. La voce si spargerà in tutto il villaggio e arriverà anche alle orecchie di Sehrat che vorrà vederci chiaro in questa storia.

Akif riuscirà a sfuggire ai proiettili di Sehrat

Nelle prossime puntate de L'Erede, si scoprirà che il ladro incappucciato non è altri che Akif, pronto a tutto pur di incastrare suo fratello. La merce arriverà al luogo dello scambio e Sehrat sarà pronto a catturare l'uomo incappucciato. Sul posto ci sarà anche Asir, pronto a catturare il contrabbandiere e recuperare i beni di famiglia. Ci sarà una sparatoria senza esclusione di colpi in cui Asir catturerà Zeynel e lo torturerà per sapere chi lavora con lui. Sehrat, invece, sarà a un passo da Akif che però riuscirà a scamparla. L'uomo si toglierà il travestimento e fingerà di essere arrivato lui per aiutare Serhat nella cattura del malvivente.

Akif andrà via e raggiungerà un accordo con i Kordağlı: nasconderà la merce rubata nel magazzino di Serhat per provocarne l'arresto. Akif assicurerà piena collaborazione con i Kordağlı quando avrà il potere. La polizia non tarderà ad arrivare e porterà Serhat via in manette, nello sgomento generale.