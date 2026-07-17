Dalyan si dichiarerà a Yildiz in lacrime nelle prossime puntate de L'Erede: "Ti amo follemente", le dirà aprendo il suo cuore.

Le anticipazioni tv rivelano che Yildiz non prenderà affatto bene le parole d'amore di Dalyan e lo colpirà, offesa. "Sono una donna sposata", gli dirà, sebbene poco prima aveva ammesso che Serhat non la faceva sentire amata.

L'affronto di Serhat ai Kordağlı ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede annunciano un momento molto difficile per Yildiz che si sentirà rifiutata da entrambe le sue famiglie. Tutto avrà inizio quando Serhat annuncerà una cena con i Kordağlı per mettere pace tra le famiglie.

Yildiz si illuderà di aver finalmente trovato la strada per farsi spazio nel cuore di suo marito, ma non sarà così. Serhat umilierà i Kordağlı a cena rifiutando il loro progetto di sfruttare le terre minerarie. Come se non bastasse, il capo inviterà a cena anche i genitori di Melek che saranno ospiti d'onore a dispetto dei Kordağlı e di Yildiz. Il signora Ziyan andrà via indignato e non avrà più intenzione di parlare con sua figlia e anche Asir chiuderà i rapporti con sua sorella. Yildiz si sentirà più sola che mai e la situazione peggiorerà quando suo padre la convocherà alla villa dopo qualche giorno. La donna penserà ad una riconciliazione, ma Ziyan metterà Yildiz di fronte a una scelta: dovrà uccidere Serhat o perderà la sua vita.

Yildiz si sentirà più sola che mai

Nelle prossime puntate de L'Erede, Yildiz chiamerà suo marito, ma poi punterà l'arma verso di sé, pronta a sacrificarsi per lui. Serhat le salverà la vita e tornerà alla villa con lui, ma l'amore che Yildiz sognava sarà ancora molto lontano. Nel frattempo, Akif metterà a punto un piano contro suo fratello che si concluderà con l'arresto di Serhat che finirà in carcere. In questa occasione, Melek e Yildiz andranno a trovare l'uomo, ma solo alla moglie ufficiale sarà permesso di vederlo. Per Yildiz sarà l'ennesima delusione e a starle accanto in questo momento sarà Dalyan. L'uomo non riuscirà a vedere la ragazza in lacrime e deciderà di dichiararle il suo amore.

"Ti amo follemente", le dirà in lacrime, "Perché ti ostini a stare con un uomo che no ti ama?". Yildiz sarà sorpresa e indignata per la dichiarazione appena ricevuta. "Sono una donna sposata", dirà a Dalyan colpendolo. Lui sarà ferito e deluso, ma non potrà fare altro che incassare il rifiuto.