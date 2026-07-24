Serhat salverà la vita a Yildiz e si prenderà cura di lei andando contro tutti nelle prossime puntate de L'Erede: sarà chiaro che tra i due sta iniziando a nascere qualcosa.

Le anticipazioni tv rivelano che Serhat combatterà per portare via Yildiz da Dalyan e ci riuscirà. L'uomo proteggerà la sua seconda moglie dai Kordağlı e da Sultan: Melek non sarà indifferente a tutto questo.

La follia di Dalyan ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Yildiz avrà ancora modo di dimostrare a Serhat quanto tenga a lui. La donna, dopo aver risparmiato la vita del suo amato a costo di perdere la sua famiglia, tornerà a far sentire tutto il suo amore a suo marito.

Serhat finirà ingiustamente in carcere per un piano architettato da Akif. L'uomo uscirà solo grazie alla testimonianza di Zeynel, un contrabbandiere che era nelle mani dei Kordağlı. Quando tornerà a casa, Serhat sarà accolto con grande entusiasmo, ma Yildiz non sarà lì ad aspettarlo. Al suo posto arriverà una lettera in cui ci sarà scritto che lei ha sacrificato la sua vita per Serhat e in cambio della sua libertà è stata costretta a scappare con Dalyan e sposarlo. L'uomo non perderà tempo e correrà subito a cercare la sua amata, ma non sarà affatto facile trovare il nascondiglio di Dalyan. Quest'ultimo, intanto, ferito e più agguerrito che mai, terrà Yildiz prigioniera fino al matrimonio, senza curarsi dei suoi sentimenti.

I due arriveranno al tavolo di nozze ma un attimo prima della firma Serhat irromperà e inizierà a fare fuoco.

Yildiz viva e libera solo grazie a Serhat

Nelle prossime puntate de L'Erede, Serhat riuscirà a impedire le nozze, ma non a catturare Dalyan. Quest'ultimo riuscirà a fuggire con Yildiz che non sarà più disperata perché si renderà conto che Serhat tiene a lei. La vita della ragazza sarà appesa a un filo: la sua famiglia la cercherà per ucciderla. Daylan si alleerà con Akif per cercare una vita d'uscita, ma Serhat e Asif saranno più veloci e riusciranno a catturarlo. Yildiz sarà condannata a morte da suo fratello, ma Serhat le salverà la vita e la porterà alla villa, andando contro sua madre.

Il medico si prenderà cura di Yildiz con premura e lei si renderà conto che sono sempre più vicini. Serhat prometterà a sua moglie che nessuno le farà del male perché lui non lo permetterà. Le amorevoli attenzioni di Serhat non lasceranno indifferente Melek.