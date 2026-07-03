Ziyan metterà Yildiz di fronte a una scelta crudele nelle prossime puntate de L'Erede: 'Elimina Serhat o io elimino te', le dirà porgendole un'arma.

Le anticipazioni tv rivelano che Ziyan sarà stanco delle umiliazioni da parte di Serhat che considererà Melek come moglie ed erede e tratterà Yildiz con indifferenza. La sua soluzione sarà drastica: salvare l'onore con la vita di Serhat o Yildiz.

Melek sarà la scelta di Serhat ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Sultan si toglierà l'anello e metterà Serhat di fronte a una scelta difficile.

L'uomo dovrà decidere chi tra le due mogli prenderà il suo posto e i fatti parleranno chiaro: la sua scelta ricadrà su Melek. Il modo che Serhat userà per comunicare la sua decisione, però, avrà delle gravissime conseguenze. L'uomo, infatti, non parlerà chiaramente con Yildiz prima della cena e, al contrario, inviterà la sua famiglia per ristabilire la pace. Quando tutti saranno a tavola, arriverà la prima umiliazione: Melek parteciperà alla cena e sarà vestita anche in modo moderno, senza rispettare le tradizioni. Subito dopo, arriveranno gli altri invitati a sorpresa: i genitori di Melek. Al tavolo saranno seduti i capi delle più importanti famiglie e Sehrat prenderà subito la parola rimproverando tutti loro per la gestione delle terre.

L'uomo obbligherà tutti a coltivare e non a sfruttare i giacimenti per il loro tornaconto. L'autorità di Serhat sarà indiscutibile, ma le regole che imporrà non piaceranno affatto alla famiglia di Yildiz che si aspettava un accordo.

La scelta più difficile per Yildiz

Nelle prossime puntate de L'Erede, la cena di Serhat sarà interrotta dall'arrivo di Sevde che griderà a tutti che Melek è sua figlia. La confusione regnerà sovrana, i Kordağlı andranno via disgustati e ripudieranno anche Yildiz. Secondo suo padre, infatti, la ragazza avrebbe dovuto sapere tutto sulla cena a cui li aveva invitati e la considererà una traditrice. Yildiz soffrirà molto perché si sentirà sola e rifiutata da tutti. Presto, la situazione peggiorerà perché suo padre la convocherà alla villa.

Ziyan darà un'arma a sua figlia: "Elimina Serhat o io elimino te", dirà senza mezzi termini, "Solo così mi dimostrerai la tua fedeltà. Disperata, Yildiz chiamerà Serhat vicino a una rupe: dovrà scegliere tra la sua vita o quella dell'uomo che ama.