Venerdì 24 luglio torna una nuova puntata de L'erede (Halef in lingua originale). Gli spoiler vedono Sevde in pericolo di vita, poiché Melek continua a fare domande sui suoi genitori biologici. Alla donna però è impedito di parlare, tanto che Yusuf arriva a puntarle una pistola alla tempia poiché è stato incaricato da Sultan di non farla parlare. Akif è invece pronto a tramare contro la sua famiglia.

Anticipazioni L'erede

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata de L'erede, vedono ancora una volta al centro della trama il passato di Melek: la ragazza da quando ha scoperto di essere stata adottata è intenzionata a sapere chi siano i suoi genitori biologici.

Motivo per cui raggiunge Sevde presso la sua abitazione è inizia a farle delle domande con l'intento di sapere di più sul suo passato. Ovviamente Sevde conosce la verità ma non può rivelarla, poiché Sultan vuole il suo silenzio. Sentendosi in pericolo, Sevde caccia di casa Melek e successivamente arriva Yusuf che le punta una pistola alla tempia. L'uomo è stato incaricato da Sultan di non far parlare assolutamente Sevde con Melek. In passato, Yusuf ha già dimostrato di portare a termine i compiti che gli vengono assegnati visto che non ci ha pensato due volte a rapire e tenere in ostaggio Hamza.

Sevde in passato fu vittima di violenza e rimase incinta, ma dopo aver dato alla luce la bambina le venne portata via con la forza.

Da quel momento la donna è stata chiamata come la "pazza del paese".

Akif pronto a scatenare una nuova faida tra gli Yelduran e i Kordagli

Per quanto riguarda la rivalità tra Yelduran e Kordagli presto potrebbero nascere nuove tensioni.

Akif intende vendere i reperti archeologici ma senza coinvolgere la sua famiglia. Per questo motivo che ha fretta di avere un incontro con Serhat. Quest'ultimo però riceve in un ristorante la visita di Asir.

Il gesto di Akif potrebbe presto generare una nuova faida con la famiglia rivale.

Dove e quando seguire Halef

Gli episodi della serie tv turca Halef vengono trasmessi in chiaro tutti i venerdì su Canale 5 alle ore 21:45 circa (subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna). Tuttavia è possibile recuperare i precedenti appuntamenti sul sito gratuito Mediaset Infinity.