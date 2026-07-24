Venerdì 31 luglio su Canale 5 torna in onda un nuovo episodio de L'erede (Halef in lingua originale). Gli spoiler, parlano del ricatto di Ziyan nei confronti di sua figlia Yildiz: la ragazza per ottenere il perdono del padre deve uccidere Serhat oppure pagare lei stessa con la vita. Anche Yusuf viene ricattato da Sultan, in quanto non ha obbedito all'ordine di uccidere Sevde.

Anticipazioni L'erede

In occasione della nuova puntata de L'erede, le anticipazioni riguardano principalmente il destino di Yildiz. La ragazza viene messa alle strette da suo padre Ziyan: l'uomo chiede alla figlia di uccidere Serhat se vuole il suo perdono, altrimenti sarà lei a pagare con la sua vita.

A quel punto Yildiz raggiunge un luogo isolato e inizialmente sembra essere intenzionata ad uccidere il suo amato, ma successivamente punta l'arma verso sé stessa. Solamente il provvidenziale intervento del capofamiglia degli Yelduran impedisce un epilogo più drammatico. Il gesto di Serhat, però, sembra essere destinato a creare una nuova faida, visto che sua madre Sultan non ha mai accettato il matrimonio con un membro dei Kordagli.

Oltre alla famiglia di Serhat, anche Melek disapprova la scelta di salvare la vita di Yildiz al punto che fra i due nascono nuove tensioni.

Yusuf si prende gioco di Sultan che non la prende bene

Per quanto riguarda Sevde, Yusuf era stato incaricato da Sultan di ucciderla poiché il suo passato è legato a Melek e quindi la matriarca degli Yelduran non vuole assolutamente che si venga a sapere la verità: Sevde anni fa è stata costretta ad avere un rapporto con Ziyan dalla quale è nata Melek, ma quest'ultima venne mandata lontano da Urfa per essere adottata da altre persone.

Dal momento che Yusuf ha fatto finta di obbedire all'ordine di Sultan, quest'ultima ha deciso di ricattare il suo uomo di fiducia. Nel dettaglio, Yusuf non si dovrà mai più avvicinare ad Hatcik neanche per rivolgerle un saluto altrimenti la ragazza verrà mandata in un altra città e promessa in sposa ad un altro uomo.

Dove e quando seguire Halef

È possibile seguire sul piccolo schermo la serie tv turca tutti i venerdì su Canale 5 alle ore 21:45 circa (al termine de La Ruota della Fortuna). Gli episodi possono essere seguiti anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dov'è possibile recuperare anche le precedenti puntate.