Sultan chiederà a Yusuf di eliminare Sevde nelle prossime puntate de L'Erede: lui fingerà di eseguire l'ordine ma aiuterà la sua vittima a scappare.

Le anticipazioni tv rivelano che tutti daranno Sevde per morta: quando gli uomini di Sultan arriveranno a controllare lei saprà recitare bene. Yusuf la risparmierà perché la donna ha salvato la vita alla sua amata Hachick.

Sevde in pericolo ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Sultan sarà tormentata al pensiero che Sevde possa rivelare le vere origini di Melek. A preoccupare la donna sarà soprattutto l'eventuale reazione di Serhat quando saprà che è stata lei a strappare sua moglie neonata dalle braccia di sua madre molti anni prima.

Sultan avrà degli incubi terribili in cui sognerà di soffocare Sevde e si renderà conto che non potrà più andare avanti così. La donna convocherà Yusuf, suo fedele servitore da sempre, e gli imporrà di catturare Sevde e toglierle la vita. Il braccio destro di Serhat non potrà sottrarsi, anche perché non dimenticherà che è stata Sultan a prendersi cura di lui quando è rimasto solo. La madre segreta di Melek si ritroverà in una grotta, legata ad una sedia, con l'arma di Yusuf puntata contro di lei. Sevde, però, non avrà paura e combatterà con tutte le sue forze per la vita.

Il piano di Yusuf e Sevde alle spalle di Sultan

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sevde sarà a un passo dalla morte. Di fronte a lei, immobilizzata, ci sarà Yusuf con un'arma, pronto a fare fuoco.

La donna si giocherà la sua ultima carta: "Mi devi una vita", dirà al ragazzo. Sevde ricorderà a Yusuf che è stata lei a salvare Hachick quando lui e Akif l'hanno fatta cadere dal burrone. "L'ho portata in ospedale", dirà Sevde, "Mentre tu l'avresti lasciata morire". Yusuf sarà combattuto e alla fine deciderà di salvare Sevde, fingendo di toglierle la vita, ma aiutandola a fuggire. Yusuf libererà la donna e poi sparerà un colpo di pistola accanto alal sedia, facendola cadere. Quando arriveranno gli uomini di Sultan a controllare, si convinceranno che Sevde sia morta e che il compito sia stato svolto alla perfezione. Tutti penseranno che Sevde non sia più in vita, anche Sultan.