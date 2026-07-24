Serhat scoprirà che Melek era d'accordo con Dalyan contro Yildiz nelle prossime puntate de L'Erede e questo lo farà allontanare da sua moglie.

Le anticipazioni tv rivelano che Daylan rapirà Yildiz per sposarla, ma non riuscirà a terminare il suo piano. Serhat salverà la sua seconda moglie che però gli rivelerà che Melek e il suo rapitore erano d'accordo.

Il rapimento di Yildiz che cambierà tutto a L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che presto tutto cambierà tra Melek, Serhat e Yildiz. Tutto avrà inizio quando Daylan deciderà di farsi avanti con Yildiz dichiarandole il suo amore.

Lei reagirà molto male e lo respingerà schiaffeggiandolo e umiliandolo. L'uomo, tuttavia, presto avrà modo di vendicarsi per questo affronto. Quando il suo amato marito sarà in difficoltà, sfrutterà la situazione per ricattare Yildiz: "O mi sposi o Serhat muore". La donna non avrà scelta e lascerà villa Yelduran per seguire Daylan, anche se avrà il cuore spezzato. Il rapimento sarà molto duro per Yildiz, ma le nozze non ci saranno perché Serhat riuscirà ad impedirlo. L'ex medico salverà la vita a Yildiz e si prenderà cura di lei con amore. In uno dei momenti di vicinanza, la donna rivelerà a suo marito qualcosa che lo cambierà per sempre: "Melek era d'accordo con Dalyan", dirà. Serhat non potrà credere a queste parole, ma Yildiz gli suggerirà di guardare il telefono di sua moglie.

Il tradimento di Melek e la delusione di Serhat

Nelle prossime puntate de L'Erede, Serhat metterà alle strette Melek che confesserà la sua alleanza con Dalyan. La donna spiegherà che non ha avuto nessun ruolo nel rapimento, ma lui ormai non le crederà più. Per Dalyan, intanto, arriverà il momento di affrontare le famiglie Yelduran e Kordagli, pronte a togliergli la vita per aver sequestrato Yildiz. Quest'ultima arriverà all'improvviso e farà fuoco contro Dalyan. Sarà ancora una volta Serhat a proteggerla, anche se lei sarà pronta a costituirsi. Per impedirglielo, l'uomo la porterà in un rifugio e le starà accanto, mentre Melek cercherà disperatamente di farsi perdonare. La donna si metterà alla ricerca di Serhat e quando lo troverà, vedrà che dorme abbracciato a Yildiz.