Lino Banfi, volto storico della fiction italiana e indimenticabile Nonno Libero nella celebre serie «Un medico in famiglia», ha recentemente espresso la sua visione su un possibile ritorno della produzione Rai. Secondo l'attore, se la serie dovesse essere riproposta oggi, sarebbe fondamentale che raccontasse una famiglia diversa, decisamente più inclusiva e rappresentativa dei profondi cambiamenti sociali avvenuti in Italia. L'intervento di Banfi, datato 6 luglio 2026, ha posto l'accento sulle significative trasformazioni che la società italiana ha vissuto negli ultimi venticinque anni.

Banfi ha evidenziato come la società si sia notevolmente evoluta, portando a un mutamento radicale delle dinamiche familiari e sociali. «Oggi esistono famiglie allargate, genitori separati che si risposano, e si verificano situazioni che erano quasi impensabili negli anni Novanta: pensiamo a due mamme o due papà, le cosiddette famiglie arcobaleno. Sarebbe non solo opportuno, ma giusto, che anche questa realtà venisse narrata in televisione», ha dichiarato l'attore, sottolineando l'importanza di un racconto fedele alla contemporaneità.

L'eredità culturale di «Un medico in famiglia»

La fiction «Un medico in famiglia», la cui prima messa in onda risale al 1998, ha rappresentato per oltre un decennio uno dei pilastri della televisione generalista italiana.

La serie ha offerto un racconto generazionale profondamente radicato nel quotidiano della famiglia Martini, ponendo l'accento sulla centralità degli affetti e delle relazioni interpersonali. Nel corso delle sue stagioni, ha affrontato temi di grande rilevanza sociale, quali il rapporto tra genitori e figli, la terza età, le difficoltà economiche e le sfide imposte dalla vita moderna. Con il passare del tempo, il format ha saputo evolversi, introducendo personaggi e tematiche sempre più vicine all’esperienza degli spettatori e contribuendo a definire un nuovo modello di racconto familiare televisivo.

La riflessione di Lino Banfi oggi si concentra proprio sulla necessità di aggiornare questa narrazione.

«Una serie come Un medico in famiglia dovrebbe integrare queste moderne realtà familiari in modo del tutto naturale, per poter parlare efficacemente sia ai giovani che agli adulti di oggi», ha affermato, evidenziando l'esigenza di una maggiore risonanza con il pubblico attuale.

Evoluzione della serie e prospettive future

Nel corso delle sue dieci stagioni, «Un medico in famiglia» ha visto la partecipazione di un vasto e apprezzato gruppo di attori, affermandosi come un punto di riferimento imprescindibile per la fiction nazionale. La celebre casa dei Martini, situata a Poggiofiorito, è diventata un vero e proprio simbolo, mentre il personaggio di Nonno Libero ha incarnato i valori della tradizione e della solidarietà.

Tuttavia, le profonde trasformazioni sociali degli ultimi anni, come giustamente rilevato da Banfi, impongono una revisione della struttura narrativa della serie. Questa revisione dovrebbe considerare non solo una maggiore rappresentatività delle diverse tipologie familiari, ma anche una scrittura capace di riflettere le nuove forme di relazione e convivenza.

Gli spettatori che hanno seguito con affetto le vicende della famiglia Martini hanno avuto modo, nel corso del tempo, di assistere a veri e veri cambiamenti generazionali attraverso la narrazione televisiva. La proposta di Lino Banfi rappresenta, in questo senso, una sorta di chiusura del cerchio, ponendo al centro il tema della inclusività come una urgente necessità di racconto per la fiction del futuro. Si tratta di un appello a riflettere sull'importanza di un media che sappia evolversi con la società che intende rappresentare.