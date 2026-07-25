Nelle ultime ore sul web si è diffusa un'indiscrezione che ha scatenato i fan di un'ex coppia, quella che al Grande Fratello era ribattezzata gli Shailenzo. Nel corso di una live che ha fatto sui social, infatti, Lorenzo Spolverato ha parlato di una frequentazione che avrebbe avuto dopo il programma e che poi si sarebbe interrotta: diversi utenti hanno immediatamente pensato a Shaila Gatta, ma guardando l'intero video di quel momento si apprende che il ragazzo si riferiva ai fan e ai raduni che ha fatto con loro nei mesi immediatamente successivi alla sua uscita dalla casa.

Le parole di Lorenzo in diretta

L'altro giorno Lorenzo ha chiacchierato con i suoi followers in live e ad un certo punto ha detto una cosa che è stata fraintesa da molti.

"Ci siamo vissuti per un periodo fuori dalla casa del GF, per un tot è durato quel che è durato", sono le parole che Spolverato ha pronunciato in diretta e che moti utenti hanno immediatamente ricollegato a Shaila.

Oggi, 25 luglio, sul web si sta parlando con insistenza del ritorno di fiamma che ci sarebbe stato tra gli Shailenzo dopo la fine del reality, un riavvicinamento che soprattutto la ballerina ha sempre negato.

La verità in un video

Come hanno fatto presente alcuni utenti di X in queste ore Lorenzo non avrebbe fatto nessun accenno a Shaila quando ha parlato di quello che sarebbe accaduto dopo la fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato.

In un estratto della live dell'altro giorno, infatti, si sente chiaramente Spolverato fare riferimento ai fan e ai raduni che ha fatto con loro nel periodo immediatamente successivo alla finale del reality Mediaset.

Queste dichiarazioni del modello, dunque, sarebbero state fraintese (volontariamente o involontariamente) da chi continua a sperare in un ritorno degli Shailenzo.

Nel pezzo di video per cui vi state esaltando (non avreste neanche dovuto pubblicarlo qui, dato che proviene da un canale a pagamento, irrispettosi come sempre) lui non si riferisce alla ex, ma ai raduni e agli incontri con i fan nei primi mesi post gf!! — g; ☼ (@sunshinegls) July 25, 2026

Il parere dei fan

Le ultime news su Lorenzo e Shaila hanno animato la discussione tra gli utenti che li hanno seguiti con passione al Grande Fratello.

"Non si riferiva alla ex, ma ai raduni con i fan nei mesi post GF", "I video postateli per intero e non tagliateli a convenienza", "Fareste bene ad accettare la realtà, è finita da più di un anno e mezzo", "Provo imbarazzo per chi ci spera ancora", "Vi manca proprio la comprensione della lingua italiana", "Smettetela di manipolare la realtà a vostro piacimento", si legge su X.