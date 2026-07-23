Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino noto al pubblico per l’interpretazione di Pino ‘o pazzo nella popolare serie televisiva ‘Mare Fuori’, ha affidato ai social un lungo e accorato sfogo. La sua reazione giunge a seguito della condanna a un anno di reclusione, emessa a Milano, per danneggiamento. L’attore venticinquenne è stato ritenuto colpevole, insieme ad altri tre giovani, di aver causato danni a quattro auto in sosta nella località di Rho, durante la notte tra il 20 e il 21 maggio scorsi. Nel suo messaggio, Tkachuk ha manifestato profonda amarezza per l’eccessiva attenzione mediatica e il severo giudizio pubblico che, a suo dire, lo hanno travolto dopo la sentenza, riflettendo sul suo periodo difficile.

Le ragioni dello sfogo e le accuse

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Tkachuk ha espresso una critica pungente nei confronti della percezione generale e del trattamento riservatogli, che egli ritiene sproporzionato rispetto ad altri eventi di cronaca. L’attore ha rivelato di aver attraversato un periodo particolarmente difficile della sua vita, durante il quale ha ammesso di aver sottovalutato gli effetti della depressione. Questa condizione lo avrebbe spinto a cercare nell’alcol un modo per lenire il dolore interiore, che è poi diventato abitudinario. Riferendosi specificamente alla notte dell’episodio, Tkachuk ha riconosciuto di aver ecceduto con l’alcol e di aver reagito in maniera poco diplomatica di fronte all’intervento delle forze dell’ordine.

Ha inoltre evidenziato come la sua notorietà lo renda un bersaglio facile, suggerendo che l’essere sotto i riflettori comporti un prezzo elevato in termini di esposizione a critiche e giudizi, sostenendo che dietro al giornalismo ci sia un business che la gente comune non comprende.

Il contesto della condanna per danneggiamento

La condanna che ha coinvolto Artem Tkachuk si riferisce a un episodio avvenuto a Rho, dove, come accertato, quattro veicoli in sosta hanno subito danneggiamenti. L’attore ha fornito la sua versione dei fatti, spiegando di essersi trovato coinvolto in un blitz improvviso mentre si stava recando ad acquistare delle sigarette e di aver opposto resistenza agli agenti. Nel suo lungo messaggio, ha ribadito con forza di non sentirsi responsabile nella misura in cui viene descritto e ha rivolto critiche al sistema mediatico e giudiziario, accusandoli di parzialità.

Tkachuk ha concluso il suo intervento affermando di aver sviluppato una corazza indistruttibile contro le avversità e le critiche, dichiarando la sua ferma intenzione di non piegarsi alle pressioni esterne e a ciò che definisce "corrotti". Ha inoltre sottolineato di non essere né il primo né l'ultimo a essere stato preda dello show business e del demonio.

Artem Tkachuk: l'attore e la sua carriera

Artem Tkachuk è un attore di origine italo-ucraina che ha guadagnato ampia popolarità grazie al suo ruolo di Pino ‘o pazzo nella fortunata serie ‘Mare Fuori’. Questa interpretazione gli ha conferito una notevole visibilità nel panorama televisivo italiano. La sua carriera è stata accompagnata, negli ultimi tempi, da momenti di complessità personale, come testimoniato dal suo recente e pubblico sfogo, che ha messo in luce aspetti della sua vita privata e le sfide legate alla notorietà.