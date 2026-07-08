La scrittrice Marina Di Guardo, madre dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ha condiviso sui suoi canali social il racconto di un incidente stradale avvenuto durante una vacanza in Sicilia. Per spiegare la sua recente assenza, Di Guardo ha pubblicato una foto che mostra un vistoso ematoma sul volto e sul collo. L'incidente si è verificato mentre viaggiava in auto con amici: un trattore proveniente da un sentiero di campagna si è improvvisamente immesso sulla strada, causando lo scontro e un grande spavento.

Le dinamiche dell'incidente e lo scampato pericolo

Descrivendo l'accaduto, Marina Di Guardo ha evidenziato come la situazione "poteva andare molto peggio". La bassa velocità dell'auto è stata cruciale, evitando ferite gravi ai passeggeri. Nonostante i segni visibili dell'incidente, la scrittrice ha rassicurato i follower, esprimendo la speranza che l'ematoma e lo shock emotivo si risolvano presto. Il suo messaggio è stato chiaro: la situazione è sotto controllo, sebbene lo spavento sia stato notevole.

Il sostegno familiare e la ripresa in Sicilia

Nonostante l'accaduto, Marina Di Guardo ha proseguito la sua vacanza in Sicilia, condividendo momenti come la partecipazione alla processione di San Paolo a Palazzo Acreide.

Questo ha dimostrato la sua resilienza. Le figlie Chiara, Valentina e Francesca hanno manifestato il loro sollievo per lo scampato pericolo, esprimendo vicinanza e ironia sui social, contribuendo a sdrammatizzare l'evento. La scrittrice ha concluso il suo racconto con un messaggio positivo, enfatizzando l'importanza di affrontare i momenti difficili con serenità e forza d'animo.

Marina Di Guardo: la scrittrice e la sua presenza social

Marina Di Guardo è una stimata scrittrice italiana, conosciuta anche come madre dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Autrice di diversi romanzi, mantiene una costante e diretta interazione con i suoi lettori e follower attraverso i social media. Su queste piattaforme, condivide regolarmente aspetti della sua vita privata e professionale, creando un legame autentico con il suo pubblico, come dimostrato dalla trasparenza nel raccontare anche questo episodio personale.