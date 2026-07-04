Matilde Gioli, madrina della seconda edizione dell'Italian Global Series, festival delle serie TV a Rimini e Riccione, ha condiviso le sue riflessioni sul percorso professionale. L'attrice ha evidenziato come il personaggio della dottoressa Giulia Giordano in "Doc" su Rai 1 abbia influenzato la sua crescita personale. “Ho imparato molto a livello emotivo e umano dal mio personaggio”, ha dichiarato Gioli, ammirando la sua reazione pragmatica alle difficoltà e il senso di cura verso il gruppo, un modello professionale a cui aspira.

Il red carpet dell'Italian Global Series ha animato piazza Cavour a Rimini.

La madrina Matilde Gioli ha sfilato in un lungo abito di lino bianco, dichiarando l'onore di “dare un volto alle storie sul piccolo schermo”.

I progetti di Matilde Gioli: dal cinema alle serie TV

Il 2026 è un anno intenso per Gioli: protagonista su Prime Video con "Non è un paese per single", tornerà in autunno su Rai 1 con "Doc 4" (con Luca Argentero). Su Netflix è in preparazione la serie crime "Chiaroscuro". Ha concluso le riprese del thriller-horror "Carne della mia carne" di Nunzio Altobelli, che affronta la violenza sulle donne e l'unità femminile.

Le stelle sul red carpet dell'Italian Global Series

Il festival, diretto da Marco Spagnoli e promosso dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, ha accolto numerosi ospiti.

Tra le presenze internazionali, gli attori turchi Özge Gürel e Serkan Çayoğlu. Tra i vincitori dei Maximo Excellence Award: Carlton Cuse (showrunner di "Lost" e "Jack Ryan", ispirato da Fellini e Antonioni), Robert Powell, Francesco Piccolo, Titus Welliver, Rita Pavone. Tra gli italiani, presenti Simona Ventura, Giovanni Terzi e Kledi Kadiu.

Il festival: vetrina per talenti e storie

L'evento ha trasformato Rimini e Riccione nelle capitali della serialità fino all'11 luglio. La sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni ha dichiarato l'obiettivo del festival: “Volevamo creare un punto di riferimento per gli appassionati di serie italiane e internazionali e far conoscere i nostri talenti”. L'Italian Global Series si conferma cruciale per il ruolo delle serie TV come veicoli di racconto e confronto.

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