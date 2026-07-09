Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 2026/2027, delineando una strategia su informazione, grandi eventi e valorizzazione dei marchi storici. La novità più rilevante riguarda Rete 4, destinata a diventare una rete interamente dedicata all’informazione. A partire da settembre, Milo Infante condurrà un nuovo programma quotidiano, ‘Ore 11’ (11:00-13:00, dopo il Tg4 delle 10:30). Infante prenderà parte anche a un nuovo programma in prima serata, il cui titolo resta riservato.

Rete 4: informazione e consolidamento

Il progetto ‘Ore 11’, “sperimentale” e “coraggioso”, segna una svolta informativa per Rete 4.

Confermati gli appuntamenti affermati: ‘Quarta Repubblica’, ‘Fuori dal Coro’, ‘Dritto e Rovescio’, ‘Quarto Grado’, ‘È Sempre Cartabianca’ e ‘Zona Bianca’. Debutterà inoltre ‘Giganti’, nuovo progetto di Toni Capuozzo dedicato ai grandi protagonisti della storia, con episodi su Giovanni Paolo II, John F. Kennedy, regina Elisabetta II e Leonardo da Vinci.

Canale 5: grandi show e ritorni

Canale 5 rafforza il profilo “generalista” con grandi eventi musicali e i programmi storici di Maria De Filippi, pilastri della rete. Ritorni: ‘C’è Posta per Te’, ‘Amici’, ‘Tu sì que vales’ e ‘Temptation Island’. Torneranno anche ‘Grande Fratello Vip’, ‘Zelig’, ‘L’Isola dei Famosi’, ‘Chi vuol essere milionario? - Il Torneo’, ‘Tim Battiti Live’ e ‘Scherzi a Parte’.

Daytime invariato con ‘Mattino Cinque’, ‘Forum’, ‘Tutto per la mia famiglia’, ‘Beautiful’, ‘Forbidden Fruit’, ‘Uomini e Donne’, ‘Dentro la Notizia’ e, nel weekend, ‘Verissimo’. Nel preserale e access prime time si confermano ‘Avanti un Altro!’, ‘The Wall’, ‘Caduta Libera’ e ‘La Ruota della Fortuna’, possibile in prima serata. Saranno rilanciati anche format storici come ‘Passaparola’ e ‘Ok, il Prezzo è Giusto!’.

Italia 1: sport, cinema e nuove fiction

Il palinsesto di Italia 1 conferma il suo carattere distintivo con programmi come ‘Le Iene’, ‘Le Iene Inside’, ‘Zelig On’ e ‘Sarabanda Celebrity’, e un ricco calendario cinematografico (tra i titoli: ‘Dune – Parte Due’, ‘Mission: Impossible’, ‘Wonka’, ‘Wicked’, ‘Cattivissimo Me 4’ e ‘Twisters – Forze della natura’), oltre alla copertura sportiva con Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Atp Finals.

Per il 2027, Mediaset annuncia eventi come ‘Pooh – Un Paese, Mille Canzoni’ e ‘Viva Napoli’. Sul fronte fiction, attese la terza stagione di ‘Viola come il mare’ e debutti come ‘Il mio nome è Carlo’ (ottobre); titoli in sviluppo: ‘A testa alta’, ‘Un mondo bellissimo’, ‘Il labirinto delle farfalle’, ‘Madre Terra’, ‘Una nuova vita’, ‘Erica – Detective per caso’, ‘Alex Bravo’, oltre a produzioni con Gabriel Garko e Raoul Bova.

Apertura ai grandi volti: Amadeus e Mentana

Il futuro di volti storici come Amadeus ed Enrico Mentana resta aperto. Pier Silvio Berlusconi ha affermato che, appena si presenterà il progetto giusto, le porte saranno aperte per un loro possibile ritorno: per Amadeus con favore, e per Mentana con stima e affetto. La strategia mira a consolidare successi e nuove proposte, mantenendo alta l’attenzione su informazione e intrattenimento.