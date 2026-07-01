La nuova serie Netflix «Minerva – La Scuola» farà il suo debutto in anteprima il prossimo 21 luglio alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival, che si terrà a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dal 17 al 25 luglio. Le riprese della produzione sono state in gran parte realizzate nella suggestiva Reggia di Portici, location che sarà protagonista di una giornata speciale divisa in due momenti significativi.

La mattinata del 21 luglio, a partire dalle 10.30, vedrà una presentazione itinerante dedicata alla stampa all'interno della Reggia.

Successivamente, alle ore 19, la sala Truffaut di Giffoni ospiterà la proiezione delle prime due puntate della serie. A seguire, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare il cast, che include nomi come Massimiliano Gallo, Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Simone Secce, Giulio Brizzi e Nicole Malaj. Gli attori saranno presenti anche all'evento mattutino presso la Reggia di Portici.

«Minerva – La Scuola» è un coinvolgente teen drama ambientato in un rigoroso liceo militare situato a Napoli. L'ambiente evoca un'atmosfera d'altri tempi, caratterizzata da una disciplina ferrea: la sveglia all'alba per l'alzabandiera, il divieto di utilizzare cellulari e abiti civili, e un programma che include l'insegnamento di tattica militare e lezioni di scherma.

All'interno di questo contesto, le storie d'amore sono proibite e ogni errore comporta conseguenze severe.

Tra i personaggi principali spiccano Salvo, interpretato da Ciro Minopoli, un ragazzo proveniente da una casa famiglia determinato a scoprire la verità sulla sorte del suo migliore amico. C'è poi Vincenzo, il cui volto è quello di Biagio Venditti, animato dal desiderio di seguire le orme militari del padre. Infine, Camilla, interpretata da Margherita Buoncristiani, una ragazza milanese viziata che viene inviata nella scuola dal padre con l'obiettivo di essere "riformata" e imparare la disciplina.

La Reggia di Portici: tra storia e scenografia

La Reggia di Portici, scelta come principale location per le riprese, è oggi sede della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del Centro Museale MUSA.

Questo imponente palazzo fu eretto tra il 1738 e il 1742 per volere di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, concepito originariamente come residenza estiva reale. Alla sua realizzazione contribuirono architetti di spicco come Medrano e Canevari, affiancati dagli artisti Bonito e Canart.

La residenza si inserisce nell'area del cosiddetto Miglio d'Oro, celebre per le sue magnifiche ville vesuviane, e nelle sue immediate vicinanze sorse anche l'Orto Botanico. La Reggia ha avuto anche un ruolo storico-culturale di rilievo, ospitando l'Herculanense Museum, dedicato alla conservazione e all'esposizione dei reperti archeologici provenienti dagli scavi di Ercolano e Pompei. La selezione della Reggia come ambientazione per la serie non è casuale, ma riflette il suo intrinseco valore scenografico e simbolico, capace di unire rigore storico, fascino architettonico e una forte presenza estetica.

Un ponte tra patrimonio storico e narrazione contemporanea

L'impiego della Reggia di Portici per le riprese di «Minerva – La Scuola» crea un dialogo affascinante tra la narrazione contemporanea e il ricco patrimonio monumentale italiano. La severità del contesto narrativo del teen drama – una scuola militare con le sue regole e la sua disciplina – trova una risonanza simbolica negli spazi settecenteschi della residenza borbonica. Questo rende il sito non solo una semplice scenografia, ma un elemento attivo e parte integrante della narrazione, contribuendo in modo significativo alla costruzione delle atmosfere e dei significati dell'opera audiovisiva.

Gli eventi programmati per il 21 luglio, che spaziano dalla presentazione nella storica Reggia alla proiezione al Giffoni Film Festival, sottolineano ulteriormente il valore culturale e simbolico del festival stesso.

Giffoni si conferma così uno spazio dinamico di contaminazione e incontro tra la fiction moderna, il pubblico giovane e l'inestimabile eredità dei luoghi storici, promuovendo una fruizione innovativa del patrimonio culturale.