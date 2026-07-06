La partita tra Brasile e Norvegia, valida per i Mondiali di Calcio 2026, ha dominato la prima serata televisiva del 5 luglio. L'incontro sportivo ha registrato un notevole 42% di share, incollando allo schermo 5.737.000 spettatori su Rai 1. Questo risultato ha permesso al match di superare nettamente tutte le altre proposte della fascia oraria, affermandosi come il programma più seguito della giornata.

I programmi della prima serata: dati di ascolto

Su Canale 5, il film ‘Racconto di una Notte’ ha conquistato 1.580.000 spettatori, raggiungendo il 12,3% di share.

Rai3, con ‘Presadiretta’, ha radunato 790.000 spettatori, pari al 5,3%. Su Italia 1, la pellicola ‘La rivolta delle ex’ ha intrattenuto 692.000 spettatori, con uno share del 4,7%. Rai2 ha trasmesso ‘Elsbeth’, che ha totalizzato 561.000 spettatori e il 3,7%. Per quanto riguarda La7, il programma ‘House of Trump – Affari di Famiglia’ ha segnato 401.000 spettatori e il 2,6%. Su Rete 4, ‘Delitti ai Caraibi’ ha ottenuto 400.000 spettatori e il 2,6%. Infine, la replica di ‘Italia’s Got Talent’ su Tv8 è stata seguita da 373.000 spettatori (2,5%), mentre sul Nove ‘I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo’ hanno registrato 351.000 spettatori, pari al 2,3%.

La sfida nell'access prime time

Nella fascia dell’access prime time, la competizione è stata altrettanto accesa.

Su Canale 5, il game show ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 3.717.000 spettatori, pari a uno share del 24,8%. Rai 1 ha proposto la replica di ‘Affari tuoi’, che ha coinvolto 3.050.000 spettatori e raggiunto il 20,5% di share. Questi numeri evidenziano la forte rivalità tra le due principali reti anche nella fascia preserale.

I risultati complessivi degli ascolti televisivi del 5 luglio confermano come i grandi eventi sportivi, in particolare i Mondiali di Calcio, continuino a catalizzare un’ampia porzione del pubblico, superando nettamente le altre proposte serali. La varietà dei programmi offerti dalle principali emittenti ha comunque garantito agli spettatori una scelta diversificata, con dati di ascolto che riflettono le molteplici preferenze del pubblico italiano.