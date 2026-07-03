La serata televisiva di giovedì 2 luglio ha visto i Mondiali di Calcio 2026 dominare la scena. La partita tra Spagna e Austria, trasmessa su Rai 1, si è imposta come l'evento più seguito, catturando l'attenzione di un vasto pubblico. L'incontro ha registrato un impressionante numero di 4.566.000 spettatori, raggiungendo uno share del 28,9%. Questo dato ha confermato il potere attrattivo degli eventi sportivi di grande risonanza, capaci di catalizzare l'interesse e superare nettamente la concorrenza nella stessa fascia oraria.

Il debutto di ‘Battiti Live’ su Canale 5

Contemporaneamente, su Canale 5, ha preso il via la nuova edizione di ‘Battiti Live’. L'evento musicale, condotto da Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, ha segnato il suo debutto con un solido risultato. La trasmissione ha attratto 2.072.000 spettatori, conquistando uno share del 19,1%. Questo dato si è rivelato in linea con le performance della passata stagione, quando il programma aveva ottenuto risultati simili. ‘Battiti Live’ si conferma così un appuntamento fisso e molto atteso dell'estate televisiva italiana, mantenendo la sua capacità di coinvolgere un pubblico fedele.

Gli altri protagonisti della serata: i dati Auditel

Analizzando la programmazione delle altre principali reti, si osservano diversi risultati.

Su Rai 2, il film ‘La ragazza che ho sempre desiderato’ ha interessato 722.000 spettatori, con uno share del 4,8%. Parallelamente, Italia 1 ha proposto il celebre film ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo’, che ha coinvolto 656.000 spettatori, registrando anch'esso un 4,8% di share.

Su Rai 3, il programma di viaggi e avventura ‘Overland’ ha raccolto 627.000 spettatori, ottenendo un 4,4% di share. Su Rete 4, il classico della commedia italiana ‘Il bisbetico domato’ ha intrattenuto 631.000 spettatori, pari a un 4,6% di share. La7 ha offerto il suo appuntamento con l'attualità, ‘Piazzapulita’, che è stato seguito da 509.000 spettatori, raggiungendo il 3,3% di share.

Infine, per quanto riguarda le reti minori, su Tv8 il format ‘Quattro Matrimoni’ ha conquistato 420.000 spettatori, con un 3,7% di share.

Sul Nove, la replica de ‘La Corrida’ ha registrato 257.000 spettatori, pari a un 2,3% di share. Questi dati complessivi della serata del 2 luglio evidenziano chiaramente come gli eventi sportivi di risonanza internazionale siano in grado di polarizzare l'attenzione del pubblico, influenzando in modo significativo gli equilibri degli ascolti televisivi e lasciando spazi più contenuti agli altri generi di programmi.