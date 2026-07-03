Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027 ad Ancona, il giornalista Antonino Monteleone ha risposto alle critiche sulla sua copertura del conflitto a Gaza. Ha respinto con fermezza le accuse di aver ignorato il dramma dei civili, dichiarando: «Non posso accettare che si dica che io abbia ignorato il dramma dei civili in una guerra durata due anni e mezzo. È una sofferenza che considero e che mi ha tolto, e mi toglie, il sonno». La polemica era scaturita da un suo post e da un confronto con la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.

Monteleone ha inoltre ribadito la sua visione del pluralismo nel servizio pubblico, affermando di non aver mai impedito l'espressione di opinioni diverse nelle sue trasmissioni, anzi: «Provo ancora più gusto quando chi esprime la propria opinione è lontanissimo dalla mia».

Questo intervento si inserisce nel più ampio dibattito sulle scelte editoriali della Rai e sul ruolo del giornalismo pubblico in contesti di conflitto internazionale.

Filorosso torna in prima serata: più inchieste sul campo

Oltre alle sue dichiarazioni, Monteleone ha annunciato il ritorno di "Filorosso" in prima serata nella prossima stagione televisiva. Il programma presenterà un format rinnovato con un maggiore spazio dedicato alle inchieste sul campo, un elemento distintivo per il giornalismo investigativo. Il giornalista ha accolto la sfida autunnale con «grande entusiasmo», sottolineando l'impegno della Rai a valorizzare la diversità di opinioni e a rafforzare il ruolo del servizio pubblico nell'informazione.

Pluralismo e attualità: l'impegno di Monteleone e Rai

L'intervento di Monteleone ha evidenziato la centralità del pluralismo e della libertà di espressione all'interno dei programmi informativi Rai. La sua decisa difesa delle proprie posizioni e la promessa di maggiori inchieste dimostrano la volontà di coinvolgere voci diverse e mantenere alta l'attenzione sull'attualità internazionale e nazionale. Il ritorno di "Filorosso" in prima serata rafforza questa direzione, proponendosi come appuntamento chiave della nuova stagione televisiva e confermando l'impegno per un'informazione completa e intrinsecamente pluralista.