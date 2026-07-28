L'offerta delle serie turche di Canale 5 continua ad ampliarsi con un nuovo titolo che punta su sentimenti, legami familiari e colpi di scena. Da lunedì 3 agosto, il pubblico potrà seguire My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), fiction inedita che accompagnerà il pomeriggio della rete con un racconto in cui amore, sacrificio e bugie si intrecciano in maniera inaspettata. La serie sarà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e, come gli altri titoli di produzione turca, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Una bugia nata per amore

Al centro della vicenda c'è Nejat, un uomo rimasto solo dopo l'improvvisa uscita di scena della moglie dalla sua vita. Per evitare che la piccola Kayra soffra troppo a causa dell'abbandono, decide di proteggerla raccontandole una versione diversa della realtà. Alla bambina viene infatti fatto credere che sua madre non l'abbia lasciata, ma che si trovi lontano dalla Turchia per una missione umanitaria dedicata ai bambini africani. Per rendere quella storia credibile, Nejat arriva persino a scrivere lettere fingendo che siano state inviate proprio dalla donna. Quella che inizialmente sembra una soluzione temporanea finirà però per trasformarsi in una situazione sempre più difficile da gestire.

Il destino entra in gioco quando Nejat incontra Suna. Tra una serie di coincidenze imprevedibili, Kayra è convinta che la giovane sia proprio la madre che aspetta da tanto tempo. Per non spezzare il cuore della bambina, gli adulti scelgono di alimentare quell'equivoco, dando vita a una famiglia soltanto apparente. Da quel momento, però, la finzione diventa sempre più complicata da sostenere. Ogni giorno porta nuovi imprevisti, mentre il rapporto tra Nejat e Suna cambia lentamente, trasformando quella che doveva essere soltanto una recita in qualcosa di molto più profondo.

Un cast guidato da un volto già noto al pubblico italiano

A interpretare Nejat è Furkan Palalı, attore già molto apprezzato dagli spettatori italiani grazie al ruolo di Fikret Fekeli nella soap Terra Amara.

Accanto a lui troviamo Aslı Bekiroğlu, che presta il volto a Suna, e la giovane Lavinya Ünlüer, interprete della piccola Kayra, personaggio attorno al quale ruotano molte delle vicende della serie. Le vicende di My Sweet Lie si sviluppano nella Istanbul contemporanea, una città che diventa parte integrante del racconto con le sue strade, i quartieri e gli scorci che faranno da cornice ai momenti più significativi della serie.

L'ambientazione moderna contribuirà a rendere ancora più coinvolgente una storia che mette al centro i rapporti familiari, le seconde possibilità e le conseguenze di una scelta compiuta con le migliori intenzioni. Con il suo mix di emozioni, romanticismo e situazioni imprevedibili, My Sweet Lie si prepara così a raccogliere l'eredità delle altre produzioni turche di successo andate in onda su Canale 5, proponendo una vicenda in cui una semplice bugia, nata per proteggere una bambina, finirà per cambiare la vita di tutti i protagonisti.