Un inaspettato fuori programma ha movimentato la vacanza di Nunzia De Girolamo a Panarea, nelle Isole Eolie. La conduttrice di ‘Ciao Maschio’, in compagnia di Michelle Hunziker e Giulio Berruti, ha riportato un lieve infortunio a un piede mentre si trovava in barca. L’episodio, prontamente documentato sui social, ha visto i due amici intervenire con sollecitudine, trasformandosi in premurosi ‘infermieri’ per prestarle soccorso e alleviare il dolore.

Il soccorso a bordo e la reazione della conduttrice

Durante la gita in barca, la De Girolamo si è fatta male a un piede.

Senza esitazione, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono corsi in suo aiuto. Hanno subito provveduto ad applicare del ghiaccio sulla parte dolorante, come mostrato in un video condiviso sui social. Nelle immagini, si vede la Hunziker mentre con attenzione posiziona un sacchetto di ghiaccio, mentre Berruti, laureato in Odontoiatria, si prendeva cura del piede della conduttrice. Nonostante un urlo di sorpresa al contatto con il freddo, la De Girolamo ha mantenuto il suo spirito giocoso e un sorriso, come testimoniato dalle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

La vacanza prosegue senza conseguenze significative

Fortunatamente, il piccolo infortunio non ha lasciato strascichi importanti per Nunzia De Girolamo.

Dopo essersi recata in farmacia per acquistare un farmaco antinfiammatorio, la conduttrice ha potuto continuare a godersi il relax e la compagnia degli amici. L’episodio, che ha visto la premura di Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è diventato rapidamente virale sui social, catturando l’attenzione degli appassionati di gossip e trasformandosi in un momento di leggerezza e complicità condivisa.